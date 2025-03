SYDNEY, NS, le 19 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Cap-Breton-Canso; Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Sydney-Victoria; le maire Cecil Clarke, et l'honorable David C. Dingwall ont annoncé un investissement fédéral de plus de 17,1 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), en vue d'améliorer des infrastructures liées à l'eau pour deux projets résidentiels de la municipalité régionale du Cap-Breton.

Le financement du projet dans le quartier de Tartan Downs, à Sydney, permettra d'installer une nouvelle conduite principale et des éléments connexes, un nouvel égout sanitaire et une nouvelle canalisation pour les eaux pluviales, ainsi qu'un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales. Une fois le projet achevé, la zone disposera de protections adéquates en matière d'eau, d'eaux usées, de déchets solides et d'eaux pluviales pour soutenir le développement immédiat de 145 logements ainsi qu'un développement à grande échelle de 600 nouveaux logements au cours des quatre à cinq prochaines années. L'Université Cap-Breton a fait don de 24 acres de terrain sur le site de Tartan Downs pour un projet d'aménagement comprenant des logements pour étudiants et pour personnes âgées ainsi que des logements abordables dans la municipalité régionale du Cap-Breton.

Le second projet permettra d'assurer un nouvel approvisionnement en eau potable durable et fiable pour le campus en pleine expansion de l'Université Cap-Breton. Le projet fournira également de l'eau potable au lotissement voisin de Tanglewood, afin de permettre la croissance résidentielle du quartier.

Ces investissements, réalisés dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), jouent un rôle crucial dans le renforcement des infrastructures essentielles et dans la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements.

Citations

« L'investissement d'aujourd'hui dans la Municipalité régionale du Cap-Breton fera une véritable différence dans la construction et l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessaires à la construction d'un plus grand nombre de logements. Nous nous sommes engagés à bâtir des communautés abordables et durables et à veiller à ce que tous les Canadiens aient un endroit à considérer comme leur chez-soi. »

Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Cap-Breton-Canso

« Ces projets permettront de mettre en place les infrastructures liées à l'eau indispensables pour construire des centaines de nouveaux logements dans la municipalité régionale du Cap-Breton. Le gouvernement fédéral s'est engagé à résoudre la crise du logement en investissant dans des projets qui rendent possible la construction d'un plus grand nombre de logements. »

Jaime Battiste, Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Sydney-Victoria

« Cet investissement est essentiel pour la construction des logements dont notre municipalité a tant besoin. Veiller à ce que nos services de distribution de l'eau et de traitement des eaux usées répondent aux besoins actuels tout en permettant une croissance future aidera nos collectivités pendant de nombreuses années. »

Cecil Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton

« Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada reconnaisse la nécessité de soutenir les initiatives de logement communautaire ici, dans la municipalité régionale du Cap-Breton, dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. L'investissement annoncé aujourd'hui est important et nous rapproche un peu plus de la réalisation de l'ensemble résidentiel de Tartan Downs. Cet investissement stratégique dans les infrastructures relatives à l'eau aura un impact considérable sur notre communauté pendant de nombreuses générations. »

L'honorable David C. Dingwall, président et vice-chancelier de l'Université Cap-Breton

Faits en bref

Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada .

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le . Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe.

prestation directe. Le financement par le biais du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre 2024 et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Au moins 10 % du financement du Volet de prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets.

prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants :

, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements;

Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété;

Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement du projet est conditionnel à la négociation et à la signature d'une entente de contribution par le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Liens connexes

