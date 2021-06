OTTAWA, ON, le 10 juin 2021 /CNW/ - Tandis que le Canada continue de faire des progrès dans la lutte contre la COVID-19, les Canadiens sont impatients de reprendre les activités qu'ils aiment et d'avoir accès aux services dont ils ont besoin. Pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la reprise économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes, les administrations locales et les partenaires communautaires de partout au pays mettent en œuvre des solutions créatives pour améliorer la qualité de vie des gens, dès maintenant et après la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, accompagnée de Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre et de Christine Buttkus, directrice exécutive de la fondation communautaire SurreyCares, a annoncé le financement de projets dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé dont les résidents du Grand Vancouver pourront profiter. Étaient également présentes Sophia Suderman, directrice exécutive de la fondation Pedal, Teka Everstz, coordinateur national, DUDES Club Society, et Karen Lee-Morgan, directrice artistique de la Société pour les arts en milieux de santé. Les projets annoncés aujourd'hui font partie de plus de 250 projets financés à la suite d'une première série de demandes.

Des espaces publics sûrs et dynamiques

Grâce à un financement fédéral de près de 75 000 $, on mettra en place au Nikkei Garden de Burnaby un marché agricole local ouvert au public qui proposera des aliments frais, locaux et culturellement adaptés dans un cadre extérieur sûr qui respecte les directives de la santé publique. Les fonds permettront également d'améliorer la sécurité et de restaurer le jardin et le marché pour que tout le monde puisse en profiter.

Améliorer les options de mobilité

Un financement fédéral de 66 000 $ permettra de soutenir le projet de cliniques de réparation de vélos du parc Oppenheimer de la fondation Pedal dont le but est de mettre sur pied des cliniques de réparation de vélos dans le parc Oppenheimer pour veiller à ce que tous ceux qui habitent dans le Downtown Eastside de Vancouver puissent garder leurs vélos en bon état, demeurer actifs, se rendre au travail, profiter des services de soutien et accéder aux réseaux sociaux.

Solutions numériques

Grâce à un financement fédéral de 95 000 $, la DUDES Club Society élargira et adaptera ses plateformes virtuelles afin de créer des possibilités pour les hommes dans plus de 200 endroits, y compris 10 centres correctionnels pour hommes, pour leur permettre de créer des liens et de soutenir leur bien-être mutuel grâce à des groupes en ligne. En particulier, ce projet aidera les hommes marginalisés touchés de façon disproportionnée par le COVID-19 à continuer de se rencontrer dans des espaces basés sur les pairs qui favorisent le bien-être physique et mental des hommes autochtones.

Un financement fédéral de plus de 64 000 $ aidera à soutenir le programme de deuil de la BC Hospice and Palliative Care Association en lui permettant d'organiser son symposium et de faire de la sensibilisation de façon virtuelle. Les difficultés liées au deuil ont été exacerbées par la COVID-19, ce qui rend des projets comme celui-ci d'autant plus importants. Les fonds permettront également de développer une page Web consacrée aux ressources en matière de deuil pour aider les personnes ayant vécu une telle expérience.

Un financement fédéral de 43 000 $ appuiera le projet Farm-to-Plate de la Société canadienne pour la conservation de l'environnement. La plateforme en ligne gratuite agira comme un marché agricole virtuel qui regroupera les commandes de produits cultivés localement et offrira des options « payez ce que vous pouvez » et « payez au suivant ». Ce projet profite à la fois aux personnes marginalisées qui luttent pour avoir accès à des aliments frais et aux agriculteurs qui ont été affectés par la fermeture de restaurants.

Un financement fédéral de 50 000 $ permettra également à la Société pour les arts en milieux de santé d'élaborer un nouveau portail Web à partir duquel les aînés des collectivités de retraités pourront assister à des concerts-santé, des concerts hebdomadaires par vidéo enregistrés par des musiciens et des artistes locaux qui remplacent les spectacles en personne. Ce virage au numérique permettra aux aînés de Vancouver et des collectivités avoisinantes d'avoir accès à la musique et d'en profiter du confort de leur foyer lors de la pandémie et lorsque les restrictions de santé publique seront levées.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars et a pour but de créer des espaces sûrs et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19.

La deuxième ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est en cours, et la période de soumission des demandes de financement prendra fin le 25 juin 2021, à 17 h (HNP). Les demandeurs peuvent soumettre une demande de financement allant de 5 000 $ à 250 000 $ pour des projets admissibles.

Citations

« La pandémie a nui à la capacité des gens de tous âges de communiquer entre eux, et les collectivités de tout le pays ont trouvé des solutions novatrices pour favoriser le bien-être des résidents. Le financement fédéral soutient d'excellentes initiatives à Vancouver, qu'il s'agisse d'une clinique de réparation de bicyclettes dans le parc Oppenheimer pour aider les résidents à rester actifs à l'extérieur, ou de concerts enregistrés sur vidéo pour que les personnes âgées à la retraite puissent en profiter en toute sécurité. L'Initiative canadienne pour des communautés en santé soutient des projets dans tout le pays qui permettent de bâtir des collectivités plus inclusives et d'assurer une meilleure qualité de vie aux Canadiens. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie de COVID-19 a accentué l'importance des espaces publics pour que les membres de nos collectivités puissent créer des liens. Après plus d'un an d'éloignement social, nos collectivités ont besoin de nouveaux espaces novateurs qui répondent aux besoins d'une réalité pandémique. Je suis heureuse de voir ces projets aller de l'avant et d'être témoin du rôle qu'ils jouent dans la construction de collectivités plus vibrantes, résilientes et sécuritaires. »

Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre

« Le projet de clinique de réparation de vélos du parc Oppenheimer permettra aux habitants du Downtown Eastside de veiller à ce que leurs vélos puissent être utilisés de façon sécuritaire. Pour les gens en situation vulnérable, l'accès à un moyen de transport peut leur permettre d'avoir un revenu, d'accéder à des réseaux sociaux, d'obtenir des services sociaux et de vivre un train de vie actif. »

Sophia Suderman, directrice exécutive de la fondation Pedal

« Les espaces publics sont le ciment de nos collectivités. Ils nous permettent d'avoir un sentiment d'appartenance et de cohésion sociale. Ils rendent nos collectivités sécuritaires, vibrantes et connectées. Avec l'isolement accru des régions au sud de la Colombie-Britannique en raison de la pandémie de COVID-19, les projets de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé aideront les membres de nos collectivités à créer des liens de façon sécuritaire et amélioreront le mieux-être mental et physique de nos résidents. »

Christine Buttkus, directrice exécutive de la fondation communautaire SurreyCares

« Le programme de concerts-santé de la Société pour les arts en milieux de santé agit comme fil conducteur entre les professionnels de la musique et les aînés des centres de soins de longue durée, des collectivités de retraités et d'autres installations. Cette tranche du public est la plus touchée par la pandémie de COVID-19 et malgré l'isolement actuel, nous pouvons les rejoindre grâce aux concerts-santé en ligne, des concerts virtuels hebdomadaires qui sont offerts sur une plateforme spéciale. La récente subvention de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé nous a permis de garder un lien avec notre public. Nous remercions sincèrement la fondation communautaire SurreyCares, le gouvernement du Canada et la ministre McKenna pour cette généreuse contribution. Merci! »

Raymond Aucoin, directeur général, Société pour les arts en milieux de santé

« Grâce au financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, le DUDES Club continuera à se développer et à établir des relations avec les organismes communautaires, les nations autochtones et les autorités sanitaires régionales. Nous sommes un regroupement fier et diversifié d'hommes, de personnes s'identifiant à la gent masculine, de personnes queer et de personnes non conformes aux genres. Tous continuent d'améliorer l'accès aux approches occidentales et autochtones du mieux-être, de promouvoir la réconciliation et de guérir des impacts intergénérationnels des systèmes coloniaux, et de s'orienter vers un mode de vie plus sain tout en renforçant la communauté et en s'amusant.»

Teka Everstz, coordinateur national, DUDES Club Society

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des organismes de la Colombie-Britannique, afin de rassembler les gens dans nos collectivités, en personne ou par voie numérique, tout en respectant les mesures de santé publique. Ces projets nous montrent la créativité et l'ingéniosité des collectivités lorsqu'elles créent des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens de se connecter et d'avoir accès aux espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents afin d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles de 5 000 $ à 250 000 $ qui relèvent de l'un des trois thèmes principaux suivants : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021.

a pris fin le 9 mars 2021. Le deuxième appel de projets est en cours et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web de Fondations communautaires du Canada . Les administrations locales et diverses organisations communautaires peuvent soumettre une demande, y compris les organisations caritatives, les collectivités autochtones et les organismes à but non lucratif enregistrés.

. Les administrations locales et diverses organisations communautaires peuvent soumettre une demande, y compris les organisations caritatives, les collectivités autochtones et les organismes à but non lucratif enregistrés. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , Infrastructure Canada a approuvé des fonds de plus de 4,3 milliards de dollars pour 551 projets en Colombie-Britannique.

Liens connexes

Initiative canadienne pour des collectivités en santé - Portail des demandes : https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/chci/

Infrastructure Canada : Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des Communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected]; Jacqueline Reid, Gestionnaire, Communications, Fondations communautaires du Canada, 647-901-5225, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca