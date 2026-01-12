Infractions en lien avec le compte en fidéicommis - Voyage Lexus déclarée coupable

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'agence Voyage Lexus inc. a été déclarée coupable par le tribunal, le 10 octobre 2025 à Montréal, d'infractions à la Loi sur les agents de voyages et à son règlement. Elle a écopé de 24 350 $ d'amendes. Son président, M. Samir Hanna, le contrôleur financier, M. Yohannes Woldegabriel, ainsi que le directeur des opérations, M. Ihab Hanna, ont pour leur part plaidé coupable en juillet 2024 et en juin 2025 à des accusations semblables. Le président devra payer des amendes totalisant 7826 $ et les deux autres dirigeants, 4500 $ chacun.

L'Office reprochait à l'agence, à son président et à son directeur des opérations d'avoir utilisé les fonds du compte en fidéicommis pour payer des dépenses de fonctionnement ou des comptes personnels. L'agence, son président et son contrôleur financier ont aussi été mis à l'amende pour avoir fourni au président de l'Office des renseignements inexacts. Les infractions ont été commises entre juin 2022 et mai 2023. L'entreprise, qui a depuis déclaré faillite, avait son siège social au 1800, avenue McGill College, bureau 1015, à Montréal.

Des règles comptables strictes

Rappelons qu'un agent de voyages doit déposer les sommes qu'il perçoit de ses clients dans un compte en fidéicommis, afin de s'assurer de la disponibilité des fonds pour payer aux fournisseurs, le moment venu, le coût des services aux voyageurs.

