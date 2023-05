Infraction à la Charte de la langue française : l'affichage de Second Cup

MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le 6 avril 2023, l'entreprise 9225-7419 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Second Cup, a été déclarée coupable d'une infraction à l'article 58 de la Charte de la langue française et à l'article 25.1 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires. Elle s'est vu imposer une amende de 1 500 $ par la Cour du Québec.

À la suite d'une plainte, il a été reproché à cette entreprise, située au 1084, rue Desserte Ouest à Laval, d'afficher, à l'extérieur d'un immeuble, la marque de commerce « Second Cup Coffee Co. » dans une langue autre que le français, alors qu'une présence suffisante du français n'est pas assurée sur les lieux. L'infraction a été constatée le 6 octobre 2020.

Faits saillants

L'article 58 de la Charte de la langue française prévoit que l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français.

prévoit que l'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. L'article 25.1 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires permet l'affichage d'une marque de commerce uniquement dans une autre langue que le français à l'extérieur d'un immeuble lorsqu'une présence suffisante du français est assurée sur les lieux.

permet l'affichage d'une marque de commerce uniquement dans une autre langue que le français à l'extérieur d'un immeuble lorsqu'une présence suffisante du français est assurée sur les lieux. L'Office québécois de la langue française veille notamment à ce que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires et de l'Administration. Il enrichit la terminologie et offre des outils et des services linguistiques. Il assure également le respect de la Charte de la langue française et surveille l'évolution de la situation linguistique du Québec.

