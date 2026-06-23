Inforoute Santé du Canada publie les résultats du Programme national de transcription par IA, qui révèlent des avantages considérables pour les professionnels de première ligne

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) publie aujourd'hui les résultats d'une évaluation après six mois de son Programme national de transcription par IA, selon lesquels les outils de prise de notes cliniques assistée par l'IA peuvent apporter des avantages considérables aux professionnels de première ligne, notamment l'allègement de leur fardeau administratif et de leur charge cognitive, l'accélération de la rédaction des notes et une meilleure capacité à se concentrer sur les soins aux patients.

Women's College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care (Groupe CNW/Inforoute Santé du Canada)

Élaboré et mis en œuvre par Inforoute en partenariat avec les provinces et les territoires, ce programme a permis à des professionnels de première ligne admissibles de partout au Canada d'obtenir gratuitement une licence d'un an pour utiliser un transcripteur par IA préqualifié. Il a été conçu pour favoriser l'adoption responsable et à grande échelle de l'IA en combinant une préqualification nationale des fournisseurs, des processus d'implantation adaptés aux provinces et aux territoires, le libre choix des cliniciens, l'attribution des licences et le suivi de leur utilisation active, ainsi qu'une évaluation en conditions réelles.

Les résultats du Programme après six mois découlent d'une évaluation indépendante réalisée par le Centre for Digital Health Evaluation (CDHE) du Women's College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care (WIHV). Menée entre juin 2025 et février 2026 auprès de 12 019 professionnels de première ligne du Canada qui ont participé au Programme de transcription par IA d'Inforoute, cette évaluation représente la plus grande étude sur les outils de transcription assistée par l'IA en soins primaires au monde.

Allègement du fardeau et amélioration des flux de tâches

L'évaluation a mis en évidence des avantages considérables et comparables pour plusieurs aspects cliniques et opérationnels. Parmi les cliniciens qui ont répondu aux sondages, près de 70 % ont dit avoir vu leur fardeau administratif diminuer, tandis que près de 80 % ont constaté une baisse de leur charge cognitive. Après six mois d'utilisation, les cliniciens ont signalé avoir gagné en moyenne 1,11 heure par semaine pendant leurs heures de travail et près d'une heure par semaine en dehors des heures de travail, ces gains de temps étant observés dès le troisième mois.

L'évaluation a également révélé que les transcripteurs par IA avaient accéléré la prise de notes. Le taux de rédaction des notes le jour même est passé de 55,9 % à près de 75 % en six mois, et celui des notes rédigées en retard est passé de 9,8 % à moins de 3 %.

Des améliorations ont également été constatées sur le plan de la qualité des notes et de l'interaction des cliniciens avec les patients. De plus, selon une analyse rétrospective des notes cliniques contenues dans les dossiers médicaux d'un sous-ensemble de cliniciens ontariens, le niveau d'exhaustivité des notes a augmenté pour passer de 92,9 % à 95,5 %. Plus de 80 % des cliniciens estimaient être plus à l'écoute de leurs patients pendant les consultations, et 60 % ont constaté une amélioration de la qualité des soins qu'ils prodiguent.

L'adoption s'est également accélérée au cours de la période d'évaluation. Le nombre total de consultations mensuelles assistées par l'IA a presque quintuplé, passant de plus de 244 000 en juin 2025 à plus de 1,22 million en février 2026. En février 2026, plus de 7 400 professionnels de première ligne utilisaient un transcripteur par IA au moins 10 fois par mois dans le cadre du Programme. Plus de 90 % des cliniciens estimaient que les transcripteurs par IA étaient utiles à leur pratique clinique.

« Le Programme de transcription par IA montre tout ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'une innovation répond à un réel besoin clinique et qu'elle bénéficie d'un soutien à l'échelle nationale. Partout au pays, les professionnels de première ligne utilisent ces outils pour alléger leur charge administrative, gagner du temps et se consacrer davantage à leurs patients. Pour Inforoute, ce programme ne se limite pas à l'introduction d'une nouvelle technologie. Il s'agit de créer les conditions propices à une adoption responsable de l'IA en facilitant une collaboration efficace entre les secteurs public et privé, en alignant l'innovation sur les priorités du système de santé et en proposant des solutions fiables et adaptées à la réalité du terrain. Pour le Canada, les résultats nous donnent une bonne base pour préparer la prochaine phase des soins facilités par l'IA. »

-- Abhi Kalra, président et chef de la direction par intérim, Inforoute Santé du Canada

« Jusqu'à présent, on manquait de données dans le domaine sur le rôle réel des transcripteurs par IA dans le travail quotidien des professionnels de première ligne. Cette évaluation vient combler cette lacune. Les résultats confirment que ces outils allègent la charge de travail et améliorent l'expérience des cliniciens de plusieurs façons, et ils nous orientent vers les prochaines étapes importantes pour en assurer le déploiement et la durabilité. »

-- Dr Onil Bhattacharyya, directeur, Women's College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care (WIHV)

Vers la prochaine étape d'une IA responsable dans le secteur de la santé

L'évaluation a révélé des résultats prometteurs pour la prochaine génération d'outils de tenue de dossiers assistée par l'IA en soins primaires et confirme l'approche d'Inforoute relative à l'IA en santé : se concentrer d'abord sur les besoins cliniques réels, favoriser une adoption responsable, générer des données issues de la pratique clinique et promouvoir des outils qui améliorent la qualité, la facilité d'utilisation et la circulation de l'information sur la santé.

Alors que l'IA ne cesse d'évoluer dans les milieux cliniques, les résultats du Programme de transcription par IA fournissent de précieuses réponses sur la manière dont ces outils peuvent être évalués, déployés et améliorés concrètement. Les cliniciens qui ont participé à l'évaluation ont avancé quelques idées de fonctionnalités qui permettraient à la prochaine génération d'outils basés sur l'IA de mieux soutenir leur travail quotidien, comme la rédaction de demandes de consultation, la gestion de la boîte de réception et l'aide à la décision clinique. Ils ont aussi mentionné que des modèles de financement souples seraient nécessaires pour garantir un accès équitable dans différents milieux cliniques.

Ces résultats nous aideront à orienter la poursuite de notre collaboration avec les provinces, les territoires, les fournisseurs et les partenaires du système de santé afin de promouvoir des outils basés sur l'IA sûrs, interopérables et adaptés aux besoins cliniques. Ils rappellent aussi que la mise en place de normes nationales, d'une gouvernance solide et d'un mécanisme d'évaluation continu est essentielle pour permettre au Canada d'établir une base fiable en matière d'IA en santé.

Inforoute réaffirme son engagement à collaborer avec les gouvernements, les provinces et les territoires, les cliniciens, les fournisseurs et les partenaires du système de santé pour favoriser une adoption responsable de l'IA qui aide les soignants, renforce les fondements des données sur la santé et améliore les soins aux Canadiens.

Pour lire le rapport d'évaluation complet.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté est un réseau en meilleure santé et plus durable. À titre d'organisme chargé de la santé numérique au Canada, Inforoute collabore avec les gouvernements, les communautés et les partenaires autochtones, les organisations de la santé, les cliniciens, l'industrie et les patients pour faire progresser les soins connectés et améliorer la santé et les expériences des Canadiens partout au pays. Nous facilitons l'échange de données sur la santé, accélérons l'adoption de normes nationales et soutenons l'utilisation responsable des innovations en santé numérique afin de permettre aux bonnes personnes d'accéder à la bonne information au bon moment. Nous contribuons ainsi à une meilleure coordination des soins et à une diminution des tâches administratives des cliniciens, et donnons aux patients les moyens d'accéder à leurs renseignements médicaux au sein d'un système de santé plus moderne, efficace et centré sur le patient.

Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement du Canada, et elle rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société, les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux. Par sa collaboration avec les provinces et territoires, ainsi qu'avec les partenaires du système de santé, Inforoute joue le rôle de rassembleur et agit comme catalyseur pour accélérer la mise en place d'une infrastructure numérique de confiance et l'adoption de normes communes et de solutions innovantes afin d'améliorer la prestation de soins et la performance du système de santé à l'échelle du pays.

Visitez-nous en ligne au www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos du Women's College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care

Le Women's College Hospital Institute for Health System Solutions and Virtual Care (WIHV) réunit une équipe de recherche pluridisciplinaire qui effectue des évaluations pertinentes et de grande qualité des technologies de santé numériques, afin d'éclairer les décisions stratégiques et de contribuer à façonner le système de santé de demain. Le WIHV travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux, des cliniciens et des décideurs afin d'évaluer les programmes, d'éclairer les décisions de financement et de recenser les besoins en s'appuyant sur un cadre de système de santé apprenant.

Pour en savoir plus : womensacademics.ca/wihv/ | cdhe.wchwihv.ca

QUESTIONS DES MÉDIAS

Haley Armstrong

Directrice principale, Communications et relations publiques

Inforoute Santé du Canada

647-713-9459

Jordan Benadiba

Gestionnaire, Affaires publiques

Women's College Hospital

416-721-8693

SOURCE Inforoute Santé du Canada