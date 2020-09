En vertu de l'entente, CloudMD intégrera son dossier médical électronique (DME) Juno à l'infrastructure de la solution PrescripTIonMD. CloudMD souhaite mener à bien les travaux techniques du projet pour le début de 2021. Une fois le tout terminé, les médecins et les infirmières praticiennes qui offrent des consultations virtuelles aux patients pourront utiliser leur DME pour envoyer des ordonnances électroniques directement à la pharmacie choisie par le patient; de son côté, la pharmacie pourra utiliser le même moyen pour demander le renouvellement des ordonnances du patient aux prescripteurs.

« Nous sommes emballés de travailler avec Inforoute, parce que nous croyons qu'un service national et moderne d'ordonnances électroniques fera augmenter la confiance du patient envers les ordonnances, estime le Dr Essam Hamza, chef de la direction de CloudMD. La plus grande sécurité offerte par PrescripTIonMD bénéficiera aux professionnels de la santé et aux patients qui utilisent les services de CloudMD. »

Grâce à ses outils technologiques, CloudMD fournit des soins virtuels à un réseau combiné de 376 cliniques, à plus de 3 000 praticiens licenciés et à près de trois millions de patients.

« Nous sommes impatients de travailler avec CloudMD pour accroître la présence de PrescripTIonMD partout au pays, déclare Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. C'est un outil qui rend la prescription des médicaments plus sûre, plus facile et plus pratique en éliminant l'utilisation des ordonnances papier ou télécopiées, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. »

À propos de CloudMD

CloudMD (TSXV: DOC, OTC: DOCRF) allie le numérique à la prestation des soins en permettant aux patients d'utiliser leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur pour accéder à des services de santé. L'entreprise propose des solutions technologiques SAAS à des cliniques médicales de partout au pays et a mis au point une technologie brevetée qui procure des soins de qualité en mettant à profit les services de cliniques de première ligne, la télémédecine et l'intelligence artificielle (IA). CloudMD fournit actuellement, grâce à ses serveurs, des services à un écosystème qui regroupe 376 cliniques, plus de 3 000 praticiens licenciés et près de trois millions de patients. Visitez cloudmd.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez le site www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMD protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez Prescriptioncan.ca.

