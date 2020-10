Inforoute Santé du Canada et Aware MD concluent un partenariat pour l'avancement de l'ordonnance électronique au Canada

En vertu de l'entente, Aware MD intégrera son dossier médical électronique (DME) CerebrumMC à l'infrastructure de solution de PrescripTIon, le tout devant être mené à bien au plus tard au deuxième semestre de 2021. Les spécialistes qui utilisent la solution CerebrumMC pourront s'en servir pour transmettre leurs ordonnances par voie électronique à la pharmacie choisie par le patient, tandis que les pharmacies pourront demander par la même voie le renouvellement d'ordonnances auprès du spécialiste qui traite le patient. Aware MD dessert 400 cardiologues et radiologistes dans 104 cliniques un peu partout en Ontario, lesquelles offrent des soins à plus de deux millions de patients.

« Ce partenariat avec Inforoute est très important pour nous parce qu'il profitera à des médecins-spécialistes qui utilisent notre solution de DME et, plus important encore, à leurs patients », précise Anatoly Langer, MD, MSc, FRCPC, FACC, président d'Aware MD. « L'époque des ordonnances manuscrites et télécopiées est révolue, et PrescripTIon constitue une avancée pour toutes les parties en cause, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens et les patients. »

« Nous sommes emballés de travailler avec Aware MD pour mettre PrescripTIon à la disposition des spécialistes qui, partout en Ontario, utilisent la solution de DME CerebrumMC, précise Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. En éliminant l'utilisation des ordonnances papier et télécopiées, PrescripTIon augmente la sécurité, la sûreté, la convivialité et la commodité des ordonnances, ce qui contribue en définitive à améliorer les résultats des interventions en santé. »

À propos de Aware MD

Fondée en 2003, Aware MD Inc. est une entreprise canadienne située à Toronto. CerebrumMC est une solution de gestion des flux de travaux brevetée, développée par Aware MD Inc. et destinée aux spécialistes qui gèrent des cabinets occupés, où sont traités des patients aux diagnostics variés. Il s'agit d'un logiciel sécurisé, intuitif et modulaire, qui peut être adapté aux besoins cliniques particuliers. C'est la solution de gestion des flux de travaux la plus complète actuellement à la disposition des spécialistes. Visitez www.awaremd.com.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez le site www.infoway-inforoute.ca.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez Prescriptioncan.ca.

QUESTIONS DES MÉDIAS

Karen Schmidt

Directrice, Communications générales/internes, Inforoute Santé du Canada

416.886.4967

Nous joindre

Suivez @InforouteSante

QUESTIONS AU SUJET DE PRESCRIPTION

Tania Ensor

Directrice principale, Marketing, relations avec les partenaires et gestion de la réputation, PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada

416.707.6285

Nous écrire

Suivez @PrescribeIT_CA

SOURCE Inforoute Santé du Canada

Liens connexes

www.infoway-inforoute.ca