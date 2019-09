Inforoute publie une Demande d'expression d'intérêt à l'égard d'une solution d'ordonnances électroniques autonome pour PrescripTIon (MD)

« Nous sommes impatients de donner de l'expansion à notre service PrescripTIon MD en offrant une solution autonome aux prescripteurs, précise Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Nous encourageons nos partenaires de l'industrie de la santé et du secteur privé à répondre à cette demande par des propositions créatives et innovatrices, grâce auxquelles un nombre encore plus grand de nos concitoyens pourront profiter de la commodité, de l'efficience, de la sûreté et de la sécurité de l'ordonnance électronique. »

Les parties intéressées peuvent télécharger la DEI en cliquant sur le lien suivant : https://infoway-inforoute.bonfirehub.ca.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

