Intrahealth, dont le siège social est situé à Vancouver, approvisionne le marché des soins primaires au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, de même que des cliniques de soins communautaires de l'Ontario. Au Nouveau-Brunswick, 232 cliniques et 420 prescripteurs utilisent maintenant le DME Profile d'Intrahealth.

« Nous sommes emballés de commencer ce déploiement de PrescripTIon auprès de nos utilisateurs du DME Profile au Nouveau-Brunswick, déclare Silvio Labriola, directeur général d'Intrahealth. Les premiers déploiements dans la province se sont très bien passés, notamment dans la première clinique de langue française, la Clinique Médicale Centre-Ville de Bathurst, et nous sommes impatients de rendre le service accessible à grande échelle dès juin. »

« J'encourage les prescripteurs qui utilisent le DME Profile à saisir cette occasion pour le doter du service PrescripTIon, propose le Dr Daniel Fletcher, médecin de famille de Harvey Station, au Nouveau-Brunswick. Il est facile à utiliser, facilite le déroulement de mes tâches et réduit la quantité de papier qu'on utilise habituellement pour la télécopie des ordonnances. Il convient aussi à merveille aux prescripteurs qui proposent des soins virtuels à leurs patients. »

« PrescripTIon s'est intégré en toute souplesse à notre système de gestion de pharmacie; il a amélioré la sécurité des médicaments et propose une fonction de communications avec les prescripteurs », se réjouit Alison Smith, gérante d'une pharmacie Sobeys à Bathurst (Nouveau-Brunswick).

« C'est une excellente nouvelle qu'Intrahealth commence à offrir PrescripTIon aux utilisateurs de son DME Profile au Nouveau-Brunswick, souligne pour sa part Jamie Bruce, vice-président exécutif d'Inforoute. Nous félicitons Intrahealth de ses progrès phénoménaux et comptons bien avoir avec elle un partenariat aussi durable qu'enrichissant, au profit d'innombrables citoyens, prescripteurs et pharmaciens du Canada. »

Outre au Nouveau-Brunswick, PrescripTIon est aussi disponible en Alberta, en Ontario, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, et Inforoute a signé des ententes pour sa mise en service dans les autres provinces et territoires. Au 31 mars 2021, plus de 6 000 prescripteurs et près de 5 000 pharmacies avaient déjà adhéré au service, tandis que 17 fournisseurs de DME et 8 fournisseurs de SGP avaient conclu un contrat pour offrir PrescripTIon, procurant ainsi à des millions de Canadiens un accès à l'ordonnance électronique.

À propos d'Intrahealth Canada Limited

Constituée en 2005, la société Intrahealth Canada fournit des solutions logicielles médicales à des cliniques d'omnipraticiens et à des administrations publiques de la santé. Entreprise du secteur privé fondée par les deux médecins néo-zélandais qui en sont propriétaires, elle procure à ses clients des solutions robustes, sûres et adaptables au moyen de technologies innovatrices en phase avec le mode de vie d'aujourd'hui, sans cesse en mouvement. La plateforme convient à des milieux de soins variés : les soins primaires, les soins spécialisés, les soins communautaires, les soins à domicile et les soins en établissement, entre autres. Nos solutions répondent aux besoins des professionnels de première ligne en permettant la transmission d'information essentielle à des centres de coordination, en accélérant la mise en place de programmes et en allégeant le fardeau de la conformité pour les médecins et les autres cliniciens. Nous aidons nos clients à recueillir des données structurées, contextuelles et significatives, qui peuvent être analysées et traitées automatiquement. Intrahealth est une filiale à part entière de WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL). Visitez http://www.intrahealth.com.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca.

À propos de PrescripTIon

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIon. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIon rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIon protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

