OTTAWA, ON, le 4 avril 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'Association canadienne des « snowbirds » rappellent aux Canadiens qui ont passé l'hiver dans des climats plus chauds de planifier à l'avance leur retour au pays.

En réponse aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits fabriqués au Canada, le Canada a imposé des droits de douane compensateurs de 25 % sur certains produits américains importés au Canada. L'ASFC perçoit les droits de douane au nom du gouvernement du Canada sous la forme d'une surtaxe.

Cela signifie que vous devrez peut-être payer une surtaxe ( ainsi que les droits et taxes applicables ) sur certains des produits que vous avez achetés aux États-Unis et que vous rapportez au Canada. La liste de ces produits se trouve sur le site Web du ministère des Finances : produits surtaxés à partir du 4 mars et autres à partir du 13 mars. La surtaxe est évaluée par l'ASFC aux points d'entrée et doit être payée avant d'entrer au Canada.

N'oubliez pas que les résidents du Canada bénéficient d'exemptions personnelles qui leur permettent de ramener au Canada des produits, y compris de l'alcool et du tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer les droits et taxes habituels.

Par exemple, si vous êtes absent depuis 48 heures ou plus, vous pouvez réclamer des produits d'une valeur maximale de 800 $ CAN sans payer de droits ou de taxes, y compris la nouvelle surtaxe. La surtaxe ne s'applique qu'au montant des produits qui dépasse votre exemption personnelle.

Assurez-vous d'avoir vos reçus de caisse ou preuves d'achat à portée de main pour tous les produits que vous apportez avec vous. Pour les produits qui dépassent vos limites d'exemption personnelle, vous devrez peut-être fournir une preuve de l'endroit où les produits ont été manufacturés, fabriqués ou de leur origine (preuve d'origine).

Que vous voyagiez par voie terrestre, aérienne ou maritime, vous pouvez contribuer à accélérer les délais de traitement en ayant vos documents de voyage à portée de main. Nous vous encourageons à lire et à suivre nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

