Information erronée quant à la durée de conservation adéquate de saumon fumé préparé et vendu par Les entreprises Musquaro inc. (Fumoir Musquaro)

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec Les entreprises Musquaro inc. (Fumoir Musquaro), situées au 37, chemin de Gethsémani, à La Romaine, avise la population que le produit indiqué dans le tableau ci-dessous doit être consommé dans les 14 jours suivant la date d'emballage. En effet, l'étiquetage peut prêter à confusion, car, bien que le produit ait été vendu à l'état réfrigéré, il a été préalablement décongelé par le détaillant.

Saumon fumé à l'érable (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « Saumon fumé à l'érable » Variable Unités vendues jusqu'au 8 septembre 2025

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé sous vide dans une pochette en plastique transparent.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont invitées à ne pas le consommer s'il a été emballé depuis plus de 14 jours. Il est recommandé de le rapporter au point de vente ou de le jeter. Toutefois, si le produit a été recongelé dans les 7 jours suivant son emballage et conservé congelé jusqu'à son utilisation, il peut être consommé de façon sécuritaire. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des mesures de prévention doivent être prises quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5364

