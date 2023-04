BEACONSFIELD, QC, le 6 avril 2023 /CNW/ - En raison des conditions météorologiques, les travaux publics répondent à plusieurs incidents. Si des fils sont tombés, ne vous en approchez pas. En cas d'incident sur la propriété privée, nous vous invitons à communiquer avec votre compagnie d'assurance.

Jusqu'à nouvel ordre, le Centre récréatif et la Bibliothèque sont ouverts selon l'horaire ci-dessous. Vous pouvez venir vous y réchauffer et brancher vos appareils électroniques. Des tables, des chaises et des extensions ont été mises à votre disposition.

L'édifice Centennial est inaccessible et donc fermé.

La collecte des ordures et du recyclage se fera sur deux jours, le travail de Ricova étant entravé par les chutes de branches qui bloquent les rues.

Le stationnement de rue sera toléré sans permis à partir du 6 avril jusqu'à la nuit du 11 au 12 avril.

Nous vous invitons à éviter tout déplacement inutile afin de permettre à nos équipes et autres intervenants de travailler sur le terrain.

Plus d'information vous sera transmise au fur et à mesure que la situation évolue.

Aujourd'hui 6 avril :

Centre récréatif : 8 h à 23 h

Bibliothèque : 10 h à 20 h

Demain 7 avril :

Centre récréatif : 7 h à 23 h

Bibliothèque : 10 h à 17 h

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: [email protected], beaconsfield.ca