Industrie minière - L'innovation au service de la décarbonation

QUÉBEC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'industrie minière évolue, change et innove afin d'améliorer ses pratiques environnementales et sociales. La récente annonce de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) en est un bon exemple. L'Association minière du Québec (AMQ) tient donc à féliciter Rio Tinto et le gouvernement du Canada pour cette collaboration qui permettra d'abaisser significativement les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de l'entreprise à Sorel-Tracy.

L'industrie minière constitue un maillon important dans le développement de la chaîne de valeur des minéraux critiques et stratégiques (MCS). Ces investissements majeurs contribueront donc à favoriser le traitement de ces minéraux, essentiel à la transition énergétique dans laquelle le Canada et le Québec se sont engagés afin de lutter contre les changements climatiques.

L'AMQ est persuadée de voir une multiplication d'annonces comme celle-ci dans les années à venir, car l'industrie minière consacre énormément d'efforts en recherche et développement pour innover afin d'améliorer son bilan environnemental. L'une des forces du Canada est qu'il peut compter sur des ressources minérales et une main-d'œuvre qualifiée parmi les meilleures au monde lui permettant de se démarquer notamment pour ses façons de faire éthiques, responsables et respectueuses de l'environnement et des communautés.

«Je ne peux que me réjouir face à une telle annonce. Ce partenariat démontre une fois de plus l'intention du gouvernement de positionner le secteur minier comme une réelle solution aux enjeux climatiques et comme une source d'enrichissement à fort potentiel pour le Canada. L'industrie minière est prête et sera présente pour relever le défi de la décarbonation.»

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des dépenses totales de 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

