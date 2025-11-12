Industrie forestière : François Legault baisse les bras et abandonne nos régions

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La déclaration de François Legault prévoyant 30 000 pertes d'emploi dans le secteur forestier est la démonstration claire qu'il a déjà décidé d'abandonner cette industrie vitale au Québec, dénoncent le porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, André Fortin, et son chef, Pablo Rodriguez.

Pour l'opposition libérale, le premier ministre envoie un message méprisant envers les hommes et les femmes qui travaillent dans le bois, dans les scieries. François Legault fait preuve d'un grave manque d'humanité en proposant de délocaliser, de déraciner les gens pour les envoyer travailler ailleurs. « C'est insultant pour ces bâtisseurs qui font vivre nos villages et qui ont contribué à faire vivre cette richesse du Québec. », condamne le chef libéral.

Alors que la CAQ refuse de présenter une nécessaire refonte du régime forestier québécois, le premier ministre rejette toute la responsabilité sur les tarifs douaniers imposés par les État-Unis. Le député libéral de Pontiac rappelle que le gouvernement du Québec doit mieux contrôler ce qu'il peut contrôler, c'est-à-dire un cadre règlementaire qui permet à l'industrie forestière d'être compétitive.

Lors du récent Conseil général de sa formation politique, M. Rodriguez a d'ailleurs annoncé qu'un prochain gouvernement libéral procédera à une importante réforme du régime forestier dès la première année de son mandat, et ce, en consultant les Premières Nations.

« Selon ce que l'on a entendu, cette semaine, de la bouche même du premier ministre, celui-ci a complètement abdiqué et a choisi d'abandonner non seulement nos entrepreneurs du secteur forestier, mais aussi des travailleurs, des familles complètes et des communautés en entier. Comment un premier ministre peut-il annoncer lui-même la perte de 30 000 emplois sans même chercher et proposer des solutions? C'est totalement irresponsable. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

« Les propos tenus, par François Legault confirmant son abandon de l'industrie forestière québécoise sont indignes d'un premier ministre. Il annonce une catastrophe, sans plan, sans solution! Je pars justement en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui, pour trois jours, où des communautés entières dépendent de la forêt. J'ai très hâte d'entendre les citoyens de la région à savoir ce qu'ils pensent de leur nouveau ministre responsable de la région et de sa soi-disant vision économique. »

-Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

