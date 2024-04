Industrie forestière - 35 M$ à Arbec Bois d'œuvre pour soutenir ses activités

LA TUQUE, QC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde à Arbec Bois d'œuvre (Arbec) un prêt remboursable d'un montant maximal de 35 millions de dollars pour soutenir ses activités, lesquelles ont été affectées par les feux de forêt de l'été 2023. Ce prêt est octroyé par Investissement Québec comme mandataire du gouvernement.

Cet appui financier s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir l'industrie forestière québécoise ainsi que les travailleurs et les communautés qui y sont liés. Il permettra à l'entreprise de maintenir ses activités et donc de sauvegarder 477 emplois à temps plein, 525 emplois à temps partiel ou contractuels et environ 1 000 emplois indirects.

Arbec est l'un des plus importants scieurs de bois au Québec, avec sept usines situées dans trois régions, soit la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Parmi celles-ci, quatre sont des scieries, alors que les trois autres se spécialisent dans le séchage, le rabotage et l'aboutage du bois.

Faits saillants :

Fondée en 2014, Arbec produit des bois de dimension de commodité destinés au domaine de la construction.

L'entreprise fait rayonner plusieurs villes forestières du Québec ainsi que tout le Québec par son apport aux économies régionales et à celle provinciale.

