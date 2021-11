Industrie de la construction - Les travailleurs et travailleuses de l'asphalte forment un front commun

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la dernière négociation de la construction dans le secteur génie civil et voirie, les cinq associations représentatives des opérateurs et des titres occupationnels ont décidé de constituer un front commun pour défendre les travailleurs et travailleuses attitrés aux travaux d'asphalte.

« C'est lors d'une rencontre tenue le 29 octobre 2021, par nos organisations syndicales, que nous avons constitué le front commun des travailleurs et travailleuses attitrés aux travaux d'asphalte. Après plusieurs rondes de négociations durant lesquelles nos négociateurs syndicaux ont présenté des demandes dans le but d'améliorer les conditions de travail dans le revêtement de chaussées, celles-ci sont demeurées inchangées », de souligner Jean-Luc Deveaux, porte-parole du front commun et vice-président secteur génie civil et voirie à la CSN-Construction.

« Il faut savoir que les travaux d'asphaltage sont parmi les plus ardus pour les travailleurs et travailleuses de la construction. Nous avons des horaires variables, de jour, de soir, de nuit, en plus des horaires retardés qui déplacent nos quarts de travail à la dernière minute, ce qui nous impose une conciliation travail-famille très difficile, voire impossible, dans certains cas. De plus, les nombreuses canicules estivales, les vapeurs nocives et les autres conditions de travail dans le revêtement de chaussées sont demeurées inchangées malgré les nombreuses inquiétudes soulevées par les syndicats de la construction. Pour nous, il doit y avoir du changement dans notre secteur et c'est exactement l'objectif de notre front commun », de conclure monsieur Deveaux.

Les organisations syndicales membres du front commun sont l'Union internationale des opérateurs-ingénieurs local 905 (CPQMCI), l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord local 62 (CPQMCI), l'Association des manœuvres interprovinciaux (AMI-FTQ-Construction), l'Union des opérateurs de machinerie lourde local 791 (FTQ-Construction), l'Association provinciale des opérateurs d'équipement lourd (CSN-Construction), l'Association provinciale des manœuvres et des manœuvres spécialisés (CSN-Construction), le Syndicat québécois de la construction (SQC) et la CSD-Construction. Le front commun représente 49 000 travailleurs et travailleuses, soit 24 % de l'industrie de la construction.

