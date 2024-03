Près de la moitié des jeunes travailleurs disent ne pas avoir de relations de confiance au travail, ce qui nuit à leur santé mentale et physique

TORONTO, le 19 mars 2024 /CNW/ - TELUS Santé a publié aujourd'hui son rapport sur l' Indice de santé mentale (l'« Indice »), qui rend compte de la santé mentale des travailleurs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le rapport pour le Canada indique que les travailleurs canadiens de moins de 40 ans se sentent de plus en plus isolés et seuls par rapport à leurs collègues plus âgés. Par ailleurs, près de la moitié (45 pour cent) des jeunes travailleurs déclarent ne pas avoir établi de liens de confiance avec leurs collègues. L'absence de relations de confiance est un facteur de solitude qui peut entraîner une baisse du score de santé mentale et une détérioration de la santé physique.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'isolement et la solitude étaient une menace mondiale pressante. Ses répercussions sont comparables à des risques bien connus pour la santé, comme le tabagisme, l'obésité et le manque d'activité physique. En fait, le chirurgien général des États-Unis affirme que les effets de la solitude sur la mortalité sont équivalents au fait de fumer 15 cigarettes par jour.

« Les résultats de l'Indice mettent en lumière une réalité préoccupante, en particulier chez les jeunes travailleurs. Cette situation se répercute sur les entreprises, car la solitude et l'isolement social nuisent à la santé et à la productivité au travail, déclare Paula Allen, directrice mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. La transformation rapide de la société, de concert avec la dégradation du soutien social, a des conséquences néfastes. De plus, certains enjeux comme l'inflation, l'accessibilité au logement et l'instabilité d'emploi constituent des facteurs de stress évidents, en particulier en début de carrière, lorsque la situation financière est généralement moins stable. Les organisations peuvent faire leur part en s'employant à instaurer une culture de confiance, qui permet de lutter contre l'isolement, et en mettant en valeur leurs programmes favorisant la santé et le bien-être sur les plans personnel et financier, qui sont d'une grande aide. »

Les efforts déployés pour lutter contre les effets négatifs de l'isolement et de la solitude sur la santé et la productivité des employés améliorent leur bien-être, tout en produisant des retombées financières pour les employeurs.

L'Indice de santé mentale TELUS révèle également ce qui suit :

Parmi les travailleurs canadiens, 33 pour cent présentent un risque élevé de problème de santé mentale, 45 pour cent présentent un risque modéré et 22 pour cent présentent un faible risque.

Au Canada , un travailleur sur dix (10 pour cent) ne se sent pas apprécié ni respecté par ses collègues; ce groupe affiche le pire score de santé mentale (49,1), soit 20 points de moins que les travailleurs qui se sentent appréciés et respectés (69,1).

, un travailleur sur dix (10 pour cent) ne se sent pas apprécié ni respecté par ses collègues; ce groupe affiche le pire score de santé mentale (49,1), soit 20 points de moins que les travailleurs qui se sentent appréciés et respectés (69,1). Les femmes sont 50 pour cent plus susceptibles que les hommes de déclarer que le harcèlement, l'intimidation, les conflits malsains et tout autre comportement nuisible ne sont pas résolus rapidement et équitablement sur leur lieu de travail.

Plus d'un travailleur sur sept (15 pour cent) estime que la culture de leur entreprise en matière de santé mentale est négative.

Vingt et un pour cent des travailleurs au Canada ignorent si leur employeur offre des avantages sociaux liés à la santé mentale.

Voici les scores de santé mentale des travailleurs de diverses régions en janvier 2024 :

Canada : 63,5

: 63,5 États-Unis : 70,7

Royaume-Uni : 64,7

Europe : 62,0

: 62,0 Australie : 63,1

Nouvelle-Zélande : 59,6

Singapour : 62,6

L'Indice de santé mentale TELUS est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur de présenter des problèmes de santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

« La création d'un environnement de travail solidaire et inclusif représente bien plus qu'une responsabilité pour les employeurs; il s'agit d'une occasion inestimable de favoriser activement le bien-être de leurs équipes, affirme le Dr Matthew Chow, chef des services en santé mentale, TELUS Santé. Maintenant qu'on discute plus largement des conséquences physiques et mentales de l'isolement, il serait judicieux que les employeurs reconnaissent que cela constitue un risque pour la santé et priorisent l'amélioration des rapports sociaux entre les employés pour favoriser le bien-être de ces derniers. En plus de la mise en œuvre de programmes d'aide aux employés et d'autres initiatives visant à atténuer le stress psychologique, l'instauration d'un environnement de travail sain et connecté permet aux employés de s'épanouir. Cela se traduit par une amélioration de la rétention, de la productivité, de la mobilisation et de l'état de santé général des employés. »

L'Indice de santé mentale TELUS de janvier présente aussi d'importants résultats concernant les principaux risques psychosociaux sur le lieu de travail. Vous pouvez lire le rapport de l'Indice de santé mentale TELUS dans son intégralité ici .

À propos de l'Indice de santé mentale TELUS

Les données de l'Indice de santé mentale TELUS ont été recueillies au moyen d'un sondage en ligne en anglais et en français mené du 13 au 22 janvier 2024 auprès de 3 000 répondants. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour voir à ce que la composition de l'échantillon soit représentative de cette population sur les plans de la région et du genre.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial du secteur de la santé qui offre des solutions et des services complets dans les domaines des soins primaires et préventifs pour améliorer le bien-être physique, mental et financier d'employés et de familles à l'échelle planétaire. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de l'équipe engagés, notamment plus de 100 000 professionnels de la santé compatissants, nous venons en aide à plus de 70 millions de personnes dans 160 pays. Nous nous efforçons de devenir l'entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde. Nous favorisons l'avènement de collectivités et milieux de travail les plus sains qui soient sur la planète en facilitant l'accès aux soins et en améliorant la circulation de l'information entre les fournisseurs de soins, les assureurs, les employeurs et les personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

Personne-ressource pour les médias :

Marielle Hossack

TELUS Santé

[email protected]

SOURCE TELUS Health