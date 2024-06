Indice de santé mentale TELUS : 42 pour cent des travailleurs se sentent épuisés après le travail; la charge de travail excessive en cause

L'étude révèle également que 33 pour cent des travailleurs estiment que l'IA aura des effets positifs dans leur secteur d'activité

TORONTO , le 12 juin 2024 /CNW/ - TELUS Santé a publié aujourd'hui son Indice de santé mentale (l'« Indice »), accompagné de rapports relatifs à la santé mentale des travailleurs au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, à Singapour, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Le rapport pour le Canada révèle que 42 pour cent des travailleurs se sentent mentalement ou physiquement épuisés au terme de leur journée de travail. Une charge de travail excessive est la principale cause d'épuisement professionnel citée. Le rapport révèle également que 33 pour cent des travailleurs estiment que l'intelligence artificielle (IA) aura des effets positifs dans leur secteur d'activité.

« La progression de l'IA engendrera sans nul doute des bienfaits considérables, d'une ampleur potentiellement équivalente à ceux qu'a pu générer l'avènement de l'ère industrielle ou de l'ère Internet, affirme Paula Allen, directrice mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. Les organisations ont l'occasion de faire participer leurs employés à cette évolution en veillant à ce qu'ils aient un accès rapide aux outils d'IA et à la formation nécessaire, ainsi qu'en leur permettant d'explorer sans tarder cette technologie pour découvrir en quoi elle peut leur être professionnellement bénéfique. Pour susciter l'adhésion des gens à ce changement comme à tout autre, le mieux est de les amener dès le départ à y adhérer, à saisir les possibilités qu'il recèle et à y contribuer. »

L'Indice de santé mentale TELUS révèle également ce qui suit :

Dix-sept pour cent des travailleurs songent à renforcer leurs compétences en matière d'IA .

. Les gestionnaires et les travailleurs plus jeunes sont au moins deux fois plus nombreux à envisager de renforcer leurs compétences en matière d'IA que les gestionnaires et les travailleurs de plus de 50 ans.

Les personnes qui ont des enfants sont près de deux fois plus nombreuses que celles qui n'en ont pas à songer à renforcer leurs compétences en matière d'IA.

Près de la moitié des travailleurs estiment que l'IA aura une incidence positive sur les soins de santé.

Les travailleurs de moins de 40 ans sont près de deux fois nombreux que ceux de plus de 50 ans à avoir du mal à se motiver pour accomplir leurs tâches professionnelles.

Véritable chef de file sur le plan technologique, TELUS est à l'avant-garde en matière d'intégration et d'évolution de l'IA et des technologies génératives au profit de ses activités, des membres de l'équipe et des échanges avec les clients. En favorisant une culture de l'innovation et du perfectionnement professionnel, TELUS permet aux membres de son équipe d'adopter et d'expérimenter ses outils d'IA dans un contexte sûr et sécurisé, sans craindre de commettre des erreurs. TELUS met tout en œuvre pour se doter d'un effectif compétent qui maîtrise l'IA, afin d'exploiter pleinement le potentiel de celle-ci en matière d'innovation et de croissance.

« Il est clair qu'une partie non négligeable des employés souffrent d'un manque de motivation et d'épuisement professionnel, affirme le Dr Matthew Chow, chef des services en santé mentale, TELUS Santé. Les problèmes personnels, une charge de travail excessive et le manque de reconnaissance comptent parmi les facteurs qui contribuent à l'épuisement professionnel. L'introduction judicieuse et responsable d'outils d'IA au sein des organisations peut aider les employeurs à réduire le nombre de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée dans le but d'alléger les charges de travail excessives. Elle peut également permettre aux employés de prendre part à des projets stratégiques innovants, plus pertinents et productifs. La création d'un milieu de travail solidaire est en outre essentielle. En priorisant le bien-être des employés, en leur offrant un soutien adéquat et en favorisant une culture saine, les organisations permettent aux membres de leur équipe d'éviter l'épuisement professionnel et de s'épanouir au travail. »

Bien que nombre d'entreprises offrent des programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), qui peuvent contribuer au soutien des employés présentant au moins un signe d'épuisement professionnel, une étude de TELUS Santé révèle que, au Canada, deux travailleurs sur cinq ne savent pas ce qu'est un PAEF. Les scores de santé mentale des travailleurs qui ignorent en quoi consiste un PAEF ou qui indiquent que leur employeur n'en offre aucun sont inférieurs d'au moins trois points à ceux des travailleurs qui bénéficient d'un PAEF.

En avril 2024, les scores de santé mentale des régions et pays suivants s'établissaient comme suit :

Canada : 64,0

: 64,0 États-Unis : 71,0

Royaume-Uni : 64,6

Europe : 62,0

: 62,0 Australie : 62,5

Nouvelle-Zélande : 60,6

Singapour : 62,9

L'Indice de santé mentale TELUS est fondé sur un système de notation qui convertit les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un moindre risque de présenter des problèmes de santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

L'Indice de santé mentale TELUS de juin 2024 comporte également des données relatives à la productivité et à la motivation au travail, ainsi qu'aux degrés d'épuisement professionnel et aux causes de ce dernier. L'intégralité du rapport canadien relatif à l'Indice de santé mentale TELUS est accessible ici .

À propos de l'Indice de santé mentale TELUS

Les données de l'Indice de santé mentale TELUS ont été recueillies au moyen d'un sondage en ligne mené en anglais et en français du 5 au 15 avril 2024 auprès de 3 000 répondants. Tous les répondants résident au Canada et occupaient un emploi au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour faire en sorte que la composition de l'échantillon soit représentative de cette population sur les plans de la région et du genre.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial des soins de santé qui fournit des solutions et des services complets de soins primaires et préventifs pour améliorer le bien-être physique, mental et financier des employés et des familles du monde entier. Grâce à notre technologie de pointe et aux membres de notre équipe dévouée, dont plus de 100 000 professionnels de la santé attentionnés et compatissants, nous couvrons près de 70 millions de vies dans 160 pays. Nous avons pour mission de devenir l'entreprise de bien-être la plus fiable au monde en construisant les communautés et les lieux de travail les plus sains de la planète en simplifiant l'accès aux soins et en améliorant le flux d'informations entre les prestataires de soins, les assureurs, les employeurs et les individus. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.telussante.com .

Personne-ressource pour les médias :

Marielle Hossack

TELUS Santé

[email protected]

SOURCE TELUS Health