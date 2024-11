L'indice de fin d'année s'établit à 50, au même niveau qu'en 2023, mais en baisse de 1 point par rapport à 2022

La confiance des Canadiens et Canadiennes dans l'économie est chancelante, et la plupart s'attendent à une récession en 2025

La confiance financière moyenne est plus élevée dans les provinces de l'Ouest que dans les provinces de l'Est, et la Colombie-Britannique domine à ce chapitre

Le niveau de confiance des personnes qui ont un conseiller ou une conseillère pour leurs finances dépasse de 15 points celui des personnes qui n'en ont pas

WINNIPEG, MB, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Selon la septième édition de l'indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine (l'indice), l'année 2024 a marqué un retour à la stabilité financière pour la population canadienne après des années de volatilité. Cependant, l'indice montre aussi que beaucoup de gens sont inquiets de ce qui pourrait arriver en 2025 et témoigne d'une disparité régionale évidente dans le niveau de confiance financière.

Parrainé par IG Gestion de patrimoine (« IG ») et mesuré en partenariat avec Ipsos Canada, l'indice jauge le niveau de confiance de la population canadienne à partir des réponses fournies à dix questions portant sur les quatre piliers de la confiance financière d'IG (« les piliers ») : Situation financière personnelle, Perspective financière personnelle, Planification et littératie et Confiance dans l'économie.

L'indice de cette année montre une stabilisation, avec un résultat de 50 identique à 2023, mais inférieur d'un point par rapport à 2022. Fait intéressant, avant cette période, l'indice avait atteint un sommet de 57 en 2021 à cause de plusieurs facteurs, notamment la reprise économique après les répercussions initiales de la COVID-19 et les bas taux d'intérêt.

L'inconfort de la population canadienne face à l'avenir tire l'indice vers le bas

Bien que trois des piliers soient restés relativement stables cette année, la confiance de la population canadienne dans l'économie (40) a été de loin le palier plus faible avec un écart d'au moins 10 points par rapport aux trois autres. Les facteurs qui ont contribué à ce résultat relativement faible ont été les suivants :

Craintes de récession : Bien que de nombreux Canadiens et Canadiennes craignent toujours une récession, la confiance s'améliore, puisque la proportion de ceux qui en prévoient une (54 pour cent) a diminué par rapport au même moment l'an dernier (68 pour cent).

Précarité de l'emploi : Les Canadiens et Canadiennes s'inquiètent pour la stabilité de leur emploi, plus du tiers (38 pour cent) estimant que le marché du travail va se détériorer en 2025.

Anxiété face au climat politique et aux enjeux mondiaux : La moitié de la population canadienne s'attend à une détérioration de la situation politique et des économies canadienne et américaine en 2025.

« Même si l'indice s'est stabilisé depuis la pandémie, on note toujours un état d'anxiété évident dans la population canadienne à l'aube de 2025, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Ce n'est pas étonnant, puisqu'au cours de la dernière année, ils ont dû composer avec de l'incertitude politique, des taux d'intérêt plus élevés, une hausse du coût de la vie et une escalade des coûts du logement. »

Confiance financière : deux Canadas

Le plus récent indice témoigne d'une disparité régionale dans la confiance financière des Canadiens et Canadiennes, le niveau de confiance moyen des quatre provinces de l'Ouest dépassant celui des provinces de l'Est. La Colombie-Britannique arrive au premier rang des provinces avec un résultat élevé de 55, alors qu'au Québec (49) la confiance a baissé de pas moins de quatre points par rapport à 2023.

Ces résultats peuvent être attribués en partie à l'approche proactive des Britanno-Colombiens, dont plus de la moitié (51 pour cent) affirme utiliser des services-conseils en finance, ce qui dépasse nettement la moyenne nationale (43 pour cent). Des facteurs politiques et économiques, dont une réaction disproportionnée aux dernières baisses de taux d'intérêt et augmentations de salaire, pourraient aussi expliquer ce récent regain d'optimisme. En revanche, la baisse de confiance au Québec témoigne d'un manque d'information financière et de conseils, alors que seulement 49 pour cent des Québécois et Québécoises se sentent bien préparés et en voie d'atteindre leurs objectifs financiers, un recul appréciable par rapport au résultat de 62 pour cent de l'an dernier.

La confiance financière et la valeur des conseils

L'indice continue également de montrer une tendance nette : les Canadiens et Canadiennes profitent de la valeur des conseils, ceux qui ont actuellement un conseiller financier ou une conseillère financière ressentant un niveau de confiance financière (59) beaucoup plus élevé que les autres (44).

« Compte tenu de la plus grande complexité du monde qui nous entoure, de la vitesse à laquelle les choses changent et des conditions volatiles des dernières années, il n'est pas étonnant que les personnes qui font affaire avec un conseiller ou une conseillère se sentent plus rassurées sur leur situation, fait observer M. Murchison. Un bon conseiller ou une bonne conseillère peut mettre les choses en perspective, vous aider à dégager une vue d'ensemble et concevoir un plan financier intégré qui tient compte de tous les aspects de votre vie financière. »

À propos de l'indice de confiance financière IG

Les résultats présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 20 septembre au 1er octobre 2024, auprès de 2 001 Canadiens et Canadiennes de l'ensemble du pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour s'assurer que l'échantillon final est représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Pour ce sondage, l'intervalle de crédibilité est de ±2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si toute la population canadienne de plus de 18 ans avait été sondée.

