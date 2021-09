Indice de BMO sur l'amélioration des finances : Les Canadiens montrent des signes de confiance financière accrue, mais les sources d'anxiété restent réelles

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Compte tenu de l'assouplissement des restrictions sur les voyages et l'atteinte par certaines provinces de leurs objectifs de vaccination, les Canadiens commencent à profiter des occasions de faire des activités normales et sont de plus en plus confiants quant à l'amélioration de leur situation financière. En fait, selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, près de la moitié des Canadiens (42 pour cent) se sentent plus en sécurité financièrement aujourd'hui qu'il y a un an, comparativement à la moitié des Américains (50 pour cent). Toutefois, chez les Américains de 18 à 34 ans, le sentiment de sécurité financière a tendance à diminuer ce trimestre; chez les Canadiens du même âge, il a tendance à augmenter.

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, un indicateur trimestriel de ce que les consommateurs ressentent à l'égard de leurs finances personnelles établi par Ipsos, a également révélé les réalités suivantes :

Optimisme croissant : Un consommateur canadien sur trois est convaincu que sa situation financière s'améliore (38 pour cent), comparativement à la moitié des consommateurs américains (51 pour cent). Les Torontois sont nettement plus optimistes quant à leur situation financière depuis le dernier trimestre (42 pour cent, contre 34 pour cent).

Optimisme croissant : Un consommateur canadien sur trois est convaincu que sa situation financière s'améliore (38 pour cent), comparativement à la moitié des consommateurs américains (51 pour cent). Les Torontois sont nettement plus optimistes quant à leur situation financière depuis le dernier trimestre (42 pour cent, contre 34 pour cent).

Obstacles financiers : Lorsqu'on leur a demandé ce qui les empêchait d'améliorer leurs finances, on a constaté une hausse depuis le dernier trimestre pour la dette de carte de crédit - de 20 pour cent à 24 pour cent. Les Canadiens âgés de 45 à 54 ans ont connu une augmentation de 12 pour cent et ceux âgés de 55 à 64 ans ont signalé une augmentation de quatre pour cent.

: Lorsqu'on leur a demandé ce qui les empêchait d'améliorer leurs finances, on a constaté une hausse depuis le dernier trimestre pour la dette de carte de crédit - de 20 pour cent à 24 pour cent. Les Canadiens âgés de 45 à 54 ans ont connu une augmentation de 12 pour cent et ceux âgés de 55 à 64 ans ont signalé une augmentation de quatre pour cent. Établissement d'objectifs : Plus des deux tiers des Canadiens adultes continuent à se fixer des objectifs financiers (67 pour cent). Ils sont beaucoup plus nombreux à se fixer des objectifs pour la retraite qu'au trimestre précédent (63 pour cent contre 58 pour cent). La plupart des Canadiens (61 pour cent) qui n'ont pas d'objectifs financiers veulent s'en fixer; le fait d'avoir des objectifs donne confiance, car trois personnes sur quatre qui ont des objectifs pensent qu'elles sont sur la bonne voie (75 pour cent).

« À mesure que l'économie canadienne s'ouvre et que les provinces atteignent des taux de vaccination plus élevés, les Canadiens se sentent plus confiants dans leur situation financière, et beaucoup d'entre eux ont envie de dépenser et certains adoptent des habitudes de dépenses excessives, a indiqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Banque de Montréal. Bien que des progrès aient été réalisés depuis le début de la pandémie, il est important pour les Canadiens de continuer à bâtir sur leurs bases financières en faisant évoluer leurs objectifs financiers et les plans qu'ils suivront pour les atteindre. Alors que nous continuons à naviguer dans notre nouvelle normalité et à faire face aux sources d'anxiété financière, BMO reste déterminé à soutenir les Canadiens dans leur cheminement financier et à leur donner les moyens d'améliorer leurs finances. »

Sources d'anxiété financière

Bien que les Canadiens soient de plus en plus convaincus que leur situation financière s'améliore, l'indice révèle également que certains d'entre eux continuent à ressentir de l'anxiété financière. L'indice a mis en lumière les données suivantes :

Les citoyens de la génération Z sont beaucoup plus inquiets de leur situation financière globale qu'ils ne l'étaient en avril (94 pour cent, soit une hausse de 5 points).

Les Canadiens plus âgés (de 45 à 64 ans) sont de plus en plus préoccupés par des risques précis, comme les dettes de cartes de crédit ou le paiement des factures mensuelles.

Les Canadiennes sont légèrement plus inquiètes que les hommes pour ce qui est de payer les factures mensuelles (61 pour cent contre 53 pour cent), les coûts du logement (73 pour cent contre 65 pour cent) et les dépenses familiales (68 pour cent contre 61 pour cent).

BMO offre les conseils suivants pour aider à réduire le stress financier :

Réévaluez votre budget : Examinez votre budget et voyez où vous pouvez apporter quelques modifications pour vous aider à économiser.

Vérifiez l'état de vos dettes : Vérifiez l'état de vos dettes et établissez un plan pour les rembourser ou savoir quand vous n'aurez plus de dettes à l'avenir.

Vérifiez l'état de vos dettes et établissez un plan pour les rembourser ou savoir quand vous n'aurez plus de dettes à l'avenir. Faites un bilan de santé financière : À l'instar de l'examen annuel que vous faites chez votre médecin, il est bon de faire régulièrement un bilan financier. Et il est particulièrement judicieux de le faire en période d'incertitude, lorsque votre situation financière peut avoir changé.

Comprenez votre rapport de solvabilité : Une meilleure compréhension de votre crédit est un élément important de la gestion de vos finances. Non seulement vous verrez où vous en êtes, mais vous pourrez aussi vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs dans votre rapport.

Une meilleure compréhension de votre crédit est un élément important de la gestion de vos finances. Non seulement vous verrez où vous en êtes, mais vous pourrez aussi vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs dans votre rapport. Constituez votre épargne ou votre fonds d'urgence : Faites de votre mieux pour mettre de côté un peu d'argent chaque mois. Le fait d'avoir les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses imprévues peut vous éviter d'autres obstacles financiers.

Parlez à un planificateur financier : Consultez un professionnel pour vous aider à définir vos objectifs financiers et à dresser un plan financier qui vous indiquera les mesures à prendre pour les atteindre.

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada du 14 juillet au 2 août 2021. Un échantillon de 3 321 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli dans cette vague. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

