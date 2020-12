Indexation de 1,26 % de l'Allocation famille le 1er janvier 2021

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les montants versés aux familles dans le cadre de la mesure de l'Allocation famille augmenteront le 1er janvier 2021. Cette hausse est le résultat de l'indexation du régime d'imposition des particuliers au taux de 1,26 % pour l'année 2021.

L'Allocation famille est une importante aide financière versée par Retraite Québec aux familles qui résident au Québec et qui ont au moins un enfant de moins de 18 ans à leur charge. Le montant varie en fonction du revenu familial, du nombre d'enfants à charge, du fait qu'une personne ait ou non un conjoint et du nombre d'enfants en garde partagée.

Rappelons que depuis l'an dernier, l'Allocation famille est bonifiée afin que les familles reçoivent la même somme pour chaque enfant, peu importe son rang dans la famille. L'an dernier, plus de 2,4 milliards de dollars ont été distribués aux familles du Québec en vertu de cette mesure fiscale.

Des montants indexés pour toutes les familles du Québec

Mesure Montant annuel

à compter du 1er janvier 2021 Allocation famille Entre 1 013 $ et 2 547 $ par enfant selon le revenu familial



Famille monoparentale : entre 356 $ et 893 $ en plus, selon le revenu familial Supplément pour enfant handicapé 2 400 $ Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels Palier 1 : 12 096 $

Palier 2 : 8 052 $ Supplément pour l'achat de fournitures scolaires 105 $

Mon dossier, adapté à sa réalité

Les parents qui veulent savoir combien ils toucheront en janvier 2021 peuvent consulter le service en ligne Mon dossier sur le site Web de Retraite Québec.

Mon dossier est la porte d'entrée numérique à Retraite Québec qui permet d'accéder à son dossier personnel. L'information qu'on y trouve est entièrement personnalisée et adaptée à sa situation.

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

