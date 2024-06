Indexation additionnelle des rentes du RREGOP : le gouvernement répond favorablement à la demande des syndicats et des personnes retraitées

QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des organisations syndicales et de personnes retraitées accueillent avec satisfaction la décision du gouvernement d'indexer la partie de rente du RREGOP qui est à sa charge pour les années de service accomplies entre 1982 et 1999. Cette indexation additionnelle de 0,4 % s'ajoutera à celle, équivalente et déjà confirmée, qui est à la charge des personnes participantes.

Rappelons qu'en 2010 les parties négociantes ont convenu de modifier la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) afin d'accorder une indexation additionnelle, qui s'ajoute à l'indexation régulière, pour les années de service comprises entre 1982 et 1999, si le taux de capitalisation au RREGOP dépasse 120 %. Ce taux a été surpassé pour la première fois en 2023, de sorte qu'une indexation additionnelle sera automatiquement accordée pour la partie de rente à la charge des personnes participantes au cours des prochaines semaines.

Le gouvernement n'avait pas la même obligation pour la partie de la rente à sa charge et avait jusqu'au 1er juillet 2024 pour décider s'il d'accorderait l'indexation. Il vient de confirmer qu'il le fera, répondant ainsi favorablement à la demande formulée par les syndicats et les associations de personnes retraitées.

Ainsi, en combinant l'indexation régulière et l'indexation additionnelle, la rente du RREGOP pour les années 1982-1999 sera rehaussée cette année de 2,2 %.

« Le gouvernement respecte l'esprit et la lettre de l'entente qu'il avait signée en 2010 en rehaussant le montant de la rente de retraite quand la santé financière du régime le permet. C'est un bon signal qu'envoie le gouvernement mais, surtout, c'est une bonne nouvelle et un baume pour des dizaines de milliers de personnes retraitées du secteur public dont le pouvoir d'achat sera mieux protégé, du moins cette année, face à la hausse importante du coût de la vie », soulignent les représentants d'organisations syndicales et de personnes retraitées.

Mentionnons par ailleurs qu'en vertu d'une « clause remorque » inscrite dans la Loi sur le RREGOP, à la demande des personnes retraitées et syndiquées, l'indexation additionnelle sera également accordée aux personnes pensionnées d'autres régimes comme le Régime de retraite des enseignants (RRE), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) et le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE). Ces personnes qui ont œuvré dans les services publics et contribué à bâtir le Québec verront donc elles aussi leur pouvoir d'achat mieux protégé.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

