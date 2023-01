Indépendance d'Hydro-Québec - Le Parti Québécois veut une nomination apolitique

QUÉBEC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, s'inquiète du choix de la direction d'Hydro-Québec, à la suite du départ de Mme Sophie Brochu. Il demande au gouvernement d'assurer une nomination apolitique en obtenant l'appui d'au minimum deux des partis d'opposition au terme d'une audience accordée à chaque parti avec le candidat ou la candidate.

EN BREF

Le Parti Québécois remercie l'engagement de Sophie Brochu comme PDG d'Hydro-Québec.

Il demande au gouvernement d'accorder une audience avec le candidat suggéré à tous les partis d'opposition.

Il demande aussi d'obtenir l'appui d'au moins deux des partis d'opposition pour procéder à la nomination.

Le chef du Parti Québécois veut s'assurer de maintenir l'indépendance d'Hydro-Québec, une société d'État hautement stratégique au Québec, et qu'elle conserve une saine distance vis-à-vis du politique. Pour ce faire, il souhaite que le gouvernement nomme la ou le remplaçant de Sophie Brochu en ayant l'appui d'au moins deux partis d'opposition. « C'est le minimum vu l'importance du poste et vu les changements en matière d'orientation et de gouvernance que le gouvernement veut apporter. » Il remercie d'ailleurs l'engagement de Sophie Brochu comme PDG d'Hydro-Québec.

Il souligne aussi que pour pouvoir donner cet appui, il est nécessaire que chaque parti d'opposition ait une audition avec le ou la candidate retenue afin de connaitre sa vision stratégique. Les enjeux liés à l'hydroélectricité au Québec sont cruciaux pour l'atteinte de nos objectifs en matière de lutte aux changements climatiques et pour notre développement économique. « Pour donner notre appui à un candidat, la moindre des choses est de le rencontrer et de pouvoir connaître sa vision des choses. On pense que dans le processus actuel, si le gouvernement veut bien faire les choses et trouver la meilleure personne pour le poste, il nous consultera sérieusement afin d'y arriver », a renchéri le député de Camille-Laurin.

Ce sera un test pour Pierre Fitzgibbon et pour François Legault, les deux nous assurant que le départ de Sophie Brochu n'a rien à avoir avec le désir du ministre Fiztgibbon d'imposer sa vision à la société d'État. « Est-ce que le PM et son ministre cherche un ''yesman'', ou quelqu'un qui aura le courage de leur dire non quand ce sera nécessaire? Une des qualités les plus importantes pour un président-directeur général d'Hydro-Québec, qui est notre plus grande société d'État, devrait être celle d'être capable de mener par lui-même et de tenir tête au politique lorsque la situation l'exige. Le candidat idéal est quelqu'un qui est capable de collaborer certes, mais qui ne se laissera pas marcher sur les pieds. Il faut choisir quelqu'un au mérite des compétences et non pas au mérite des intérêts de la CAQ », a conclu Paul St-Pierre Plamondon.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]