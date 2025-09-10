Portée par des titulaires de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), de l'Université Laval et de l'Université McGill, la chaire de recherche Équilibre vise à promouvoir un écosystème de recherche plus inclusif pour les femmes et les groupes sous-représentés en sciences et en génie.

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Grâce au soutien du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Fonds de recherche du Québec - secteur Nature et technologies (FRQ), la chaire de recherche Équilibre recevra un total de 1 900 000 $ sur 5 ans, qui sera partagé entre les trois universités. Les titulaires recevront également un appui financier de leur institution respective ainsi que de partenaires externes.

Une initiative novatrice visant à autonomiser les professionnel(le)s de la recherche universitaire

Bien que près de 50 % des titulaires d'un doctorat au Canada occupent des postes universitaires, peu d'entre eux deviennent professeur(e)s. Plusieurs, en particulier les femmes et les groupes sous-représentés, occupent des postes de professionnel(le)s de recherche universitaire (PRU) au sein d'équipes de recherche, administration de la recherche et de plateformes scientifiques. Les scientifiques de plateforme, un type particulier de PRU jouent un rôle essentiel dans la conception expérimentale, collecte et analyse de données, formation et mentorat d'étudiants diplômés et de boursiers postdoctoraux et la gestion des infrastructures, mais leurs contributions sont souvent cachées, restent sous-estimées et leurs trajectoires de carrière manquent de structure, de voies de mobilité ascendante et de sécurité à long terme.

Audacieuse et originale, la chaire transdisciplinaire Équilibre vise à corriger cette lacune et à placer les PRU au centre de l'écosystème de la recherche, notamment en créant des cadres de reconnaissance autour de trois objectifs :

Comprendre les obstacles et promouvoir la diversité des parcours de carrière Autonomiser les PRU grâce à la formation et au mentorat Élaborer et diffuser des cadres de trajectoires de carrière et reconnaissance

Citations

« L'innovation se développe pleinement lorsque les personnes à tous les niveaux de la recherche sont soutenues. Grâce à la chaire Équilibre, nous nous engageons à créer des parcours professionnels diversifiés, à offrir des possibilités de formation et à assurer une reconnaissance significative, afin que toutes les voix de la communauté des sciences naturelles et du génie au Canada puissent être entendues et s'épanouissent. »

-- Kulbir Kaur Ghuman,

professeure adjointe au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS,

Chaire de recherche du Canada (niveau 2) en conception de matériaux assistée par ordinateur pour des

applications énergétiques et environnementales,

spécialiste en science des matériaux computationnels et

titulaire de la nouvelle chaire Équilibre

« Les professionnel(le)s de la recherche universitaire (PRU) sont essentiels au tissu de la découverte et de l'innovation scientifiques. Le programme Équilibre mettra en lumière les PRU , dont un grand nombre sont des femmes et des membres de groupes sous-représentés, et leur offrira la formation et le soutien nécessaires pour s'épanouir. En favorisant ces carrières et en établissant des parcours professionnels stables et transparents ainsi que des cadres de reconnaissance équitable, Équilibre garantit que les contributions des PRU au succès de la recherche sont pleinement valorisées et reconnues. »

-- Claire Brown,

biophysicienne et microscopistes avancés à l'Université McGill

professeure au département de physiologie

directrice de la plateforme de bioimagerie avancée

membre de l'Ordre du Québec pour l'excellence en éducation et

titulaire de la nouvelle chaire Équilibre

« Un écosystème de recherche performant passe par l'inclusion de toutes les personnes impliquées et le recrutement de ressources humaines diversifiées. La chaire Équilibre vise à promouvoir et à valoriser la contribution de toutes et de tous à la recherche en sciences et génie. Elle permettra de faire connaître des parcours académiques stimulants et d'attirer des jeunes de tous les horizons vers ces carrières »

-- Marie-Eve Paquet,

professeure agrégée en anesthésiologie et soins intensifs,Université Laval

biologiste moléculaire et cellulaire, Centre de recherche CERVO

directrice de la Fonderie Canadienne en optogénétique et vectorologie

titulaire de la nouvelle chaire Équilibre

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos de l'Université Laval

À propos de l'Université McGill

Fondée en 1821, à Montréal, au Québec, l'Université McGill figure au premier rang des universités canadiennes offrant des programmes de médecine et de doctorat et se classe parmi les meilleures universités au Canada et dans le monde. Institution d'enseignement supérieur de renommée mondiale, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans trois campus, 12 facultés et 14 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d'études et au-delà de 39 000 étudiants, dont plus de 10 400 aux cycles supérieurs. Elle accueille des étudiants originaires de plus de 150 pays, ses 12 000 étudiants internationaux représentant 30% de sa population étudiante. Au-delà de la moitié des étudiants de l'Université McGill ont une langue maternelle autre que l'anglais, et environ 20% sont francophones.

