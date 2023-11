OTTAWA, ON, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le nombre de ménages âgés au Canada augmentera considérablement au cours des prochaines années, ce qui aura une incidence sur le marché canadien de l'habitation. Pendant combien de temps les ménages âgés s'accrochent-ils à leur logement avant de vendre? Combien de ces ménages prévoient réduire la superficie de leurs logements, acheter des copropriétés ou déménager sur le marché locatif? Ces questions et d'autres qui influent sur l'évolution du marché immobilier font l'objet du dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Que savons-nous sur le comportement des personnes âgées sur le marché immobilier canadien?, en mettant l'accent sur le marché immobilier canadien et ses six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR): Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal.

Vous pouvez lire le rapport complet sur le site Web de la SCHL en cliquant sur le lien ci-dessous :

Que savons-nous du comportement des personnes âgées sur le marché immobilier canadien?

