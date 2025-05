Incertitude liée au conflit de travail à Postes Canada - Le gouvernement du Québec prend les mesures nécessaires pour que les personnes aient accès à leurs prestations

QUÉBEC, le 26 mai 2025 /CNW/ - En raison de l'incertitude liée au conflit de travail à Postes Canada et pour s'assurer que les personnes qui en ont besoin aient accès en temps opportun à leurs prestations, le gouvernement du Québec déploie une opération de remise de chèques dans les bureaux de Services Québec.

Toute l'information relative à la remise des chèques est disponible sur quebec.ca/greve-a-postes-canada.

Remise de chèques dans les bureaux de Services Québec

Les personnes qui reçoivent des prestations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), d'indemnisation des victimes d'actes criminels, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, y compris du Régime québécois d'assurance parentale, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) devront aller chercher leurs chèques dans les bureaux de Services Québec et les lieux de distribution.

Les chèques seront remis graduellement à compter du 29 mai 2025. Pour vérifier la date à laquelle leur chèque sera disponible, les personnes doivent consulter quebec.ca/greve-a-postes-canada et pour savoir où le récupérer, elles doivent consulter le localisateur de lieux de distribution sur Québec.ca. La remise se fera les mardis et les jeudis de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.

Livraison des chèques émis par Revenu Québec et Retraite Québec

Il est à noter que les chèques qui proviennent de Revenu Québec et de Retraite Québec ne seront pas dans les bureaux de Services Québec ni dans les lieux de distribution. Ils seront transmis lors de la journée nationale de distribution par l'entremise de Postes Canada, en vertu d'une entente entre les parties.

De plus, les chèques des prestations sociales provenant du gouvernement du Canada ne seront pas remis dans les bureaux de Services Québec.

Dépôt direct

Toutes les personnes inscrites au dépôt direct recevront automatiquement les sommes auxquelles elles ont droit aux dates habituelles. Tous les personnes prestataires qui ne sont pas inscrites au dépôt direct sont invitées à le faire.

Les personnes qui veulent savoir comment s'inscrire peuvent communiquer avec le centre de communication au 1 877 767-8773 ou au 514 873-4000 (région de Montréal), ou consulter la page quebec.ca/greve-a-postes-canada.

