Incendies de forêt - Modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité intérieure modifiera le territoire d'application de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 13 juillet 2026, à 18 h. Cette décision, prise en collaboration avec la SOPFEU, est motivée par les conditions météorologiques actuelles et tient compte de la charge de travail qui incombe présentement à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Voici la carte de localisation du territoire visé :

Secteurs visés par l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique sur le territoire suivant :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08) : Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86), Abitibi‑Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89).

LANAUDIÈRE (14) : D'Autray (52), L'Assomption (60), Joliette (61), Matawinie (62), Montcalm (63), Les Moulins (64).

LAURENTIDES (15) : Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d'en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79).

NORD-DU-QUÉBEC (10) : Jamésie (991), Administration régionale Kativik (992) pour sa portion située à l'ouest de la longitude 77o et au sud de la latitude 56o (Kuujjuarapik), Eeyou Istchee (Waswanipi, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Whapmagoostui, Wemindji) (993).

OUTAOUAIS (07) : Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l'Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84).

La carte interactive du territoire visé est également accessible sur la page Web de Partenariat Données Québec

Présentement au Québec, 9 incendies de forêt sont en activité en zone de protection intensive (ZPI) et 178 feux sont actifs en zone nordique (ZN). Depuis le début de la saison de protection, 296 incendies ont touché 102 488 hectares de forêt ZPI, et 269 feux ont touché 539 214 hectares en zone nordique.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est essentielle. Ainsi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les interdictions en vigueur ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

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SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU; Siège social, Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271