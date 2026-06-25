Incendies de forêt - Modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité intérieure interdira les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 25 juin 2026, à 18 h en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision a été prise en collaboration avec la SOPFEU.

Voici la carte de localisation du territoire visé :

Modification de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité (Groupe CNW/Ministère de la Sécurité publique)

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique maintenant sur le territoire suivant :

CÔTE-NORD (09) : Manicouagan pour sa portion située au nord de la latitude 51o (96), Sept-Rivières pour sa portion au nord de la latitude 51o et à l'ouest de la longitude 66o 30' (971), Caniapiscau (972).

NORD-DU-QUÉBEC (10) : Jamésie pour sa portion située au nord de la latitude 50o et pour sa portion située à l'ouest de la longitude 75o et au nord de la latitude 52o pour sa portion située à l'est de la longitude 75o (991), Kativik pour sa portion située à l'ouest de la longitude 77o et au sud de la latitude 56o (992), Eeyou Istchee (Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Whapmagoostui, Wemindji) (993).

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (02) : Maria-Chapdelaine pour sa portion située au nord de la latitude 52o (92), Le Fjord-du-Saguenay pour sa portion située au nord de la latitude 52o (942).

La carte interactive du territoire visé est également accessible sur la page Web de Partenariat Données Québec.

Présentement, 45 incendies de forêt sont en activité au Québec, dont 42 sont situés en zone nordique. Depuis le début de la saison de protection, 210 incendies ont touché 12 260 hectares.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est essentielle. Ainsi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les interdictions en vigueur ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securiteinterieureqc

x.com/SecInterieureQC

instagram.com/securiteinterieure_qc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU : Siège social, Philippe Bergeron, 418 953-9190; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271