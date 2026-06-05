Incendies de forêt - Levée totale de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité intérieure lèvera totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 5 juin 2026, à 18 h. Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). La mesure était en vigueur depuis le 1er juin dernier.

Toutefois, une hausse des indices de danger d'incendie est anticipée au début de la semaine prochaine. Si les conditions de sécheresse annoncées se maintiennent, une nouvelle interdiction de faire des feux à ciel ouvert pourrait être ordonnée.

Bilan provincial

Présentement, deux incendies de forêt sont en activité au Québec, mais les opérations de lutte progressent rondement, tous les incendies étant maîtrisés. Depuis le début de la saison de protection, 196 incendies ont touché 192,2 hectares. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 219 incendies pour 97 246,5 hectares de forêt brûlés.

Pour obtenir des renseignements sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU : Siège social, Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Léa Bédard-Beaulieu, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271