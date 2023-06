Incendies de forêt - LEVÉE PARTIELLE DE L'INTERDICTION D'ACCÈS EN FORÊT SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT ET LA FERMETURE DE CHEMINS FORESTIERS

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a décidé de poursuivre sa levée partielle de l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins forestiers annoncée le 12 juin 2023, pour des considérations d'intérêt public. Cette décision a été prise de concert avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en raison, notamment, des conditions météorologiques qui ont évolué et des interventions menées par la SOPFEU pour combattre les incendies.

Cette modification prend effet le 14 juin 2023, à 12h.

Voici la carte de localisation du territoire touché. L'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins forestiers s'appliquent maintenant à certains secteurs précis des régions suivantes : Saguenay−Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, Côte-Nord et Mauricie.

Les six secteurs précis sont les suivants :

Secteur 1 (NORD-DU-QUÉBEC):

Délimité par les points cardinaux suivants :

76° 09' 00"" O 49° 16' 00"" N

77° 09' 00"" O 49° 12' 00"" N

77° 14' 00"" O 49° 41' 00"" N

76° 14' 00"" O 49° 45' 00"" N

Secteur 2 (ABITIBI-TÉMISCAMINGUE et NORD-DU-QUÉBEC):

Délimité par les points cardinaux suivants :

77° 09' 00"" O 49° 12' 00"" N

75° 56' 30"" O 49° 17' 00"" N

75° 48' 00"" O 48° 21' 00"" N

76° 59' 00"" O 48° 17' 00"" N

Secteur 3 (MAURICIE et NORD-DU-QUÉBEC):

Délimité par les points cardinaux suivants :

75° 56' 30"" O 49° 17' 00"" N

74° 34' 00"" O 49° 22' 00"" N

74° 29' 00"" O 48° 40' 00"" N

75° 51' 00"" O 48° 36' 00"" N

Secteur 4 (NORD-DU-QUÉBEC):

Délimité par les points cardinaux suivants :

75° 40' 00"" O 50° 39' 30"" N

74° 03' 00"" O 50° 45' 00"" N

74° 00' 00"" O 50° 07' 00"" N

75° 35' 00"" O 51° 01' 30"" N

Secteur 5 (NORD-DU-QUÉBEC et SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN):

Délimité par les points cardinaux suivants :

73° 45' 00"" O 50° 14' 00"" N

73° 15' 00"" O 50° 15' 00"" N

73° 14' 00"" O 49° 53' 00"" N

73° 43' 00"" O 49° 52' 00 "" N

Secteur 6 (CÔTE-NORD):

Délimité par les points cardinaux suivants :

68° 56' 00"" O 49° 47' 00"" N

68° 25' 00"" O 49° 47' 30"" N

68° 25' 00"" O 49° 28' 00"" N

68° 56' 00"" O 49° 28' 00"" N

Le Ministère tient à rappeler à la population qu'en cette période où des incendies majeurs font rage sur certains territoires du Québec, la plus grande prudence est de mise. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est essentielle pour protéger nos forêts et assurer la sécurité de la population.

