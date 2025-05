Fermeture temporaire d'un chemin multiusage dans la MRC d'Antoine-Labelle

MONT-LAURIER, QC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé à la fermeture temporaire du chemin Bazin au kilomètre 21 le mercredi 30 avril 2025. Ce chemin se situe sur les terres du domaine de l'État, dans la pourvoirie Fer à Cheval. La circulation y est maintenant interdite et, à ce jour, la date de réouverture du chemin demeure indéterminée.

Fermeture du Chemin Bazin, km 21 (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

La rivière Bazin est sortie de son lit habituel à la suite des fortes pluies des derniers jours, ce qui a entraîné le lessivage du chemin multiusage. Il est donc momentanément inutilisable pour les usagères et usagers.

Il importe de noter qu'il n'y a pas de voie de contournement au kilomètre 21 du chemin Bazin. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture du chemin.

Le Ministère invite les personnes qui souhaitent utiliser les chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Localisation de la fermeture

Chemin Bazin, kilomètre 21

Le chemin Bazin est situé à l'embranchement du chemin Parent au kilomètre 107, tout juste à côté du poste La Vérendrye d'Hydro-Québec.

Pourvoirie Fer à Cheval - TNO Lac-Bazinet - Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle

Longitude : 75° 07' 12'' O

Latitude : 47° 35' 49'' N

Période de fermeture : indéterminée

En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $.

Pour plus de renseignements concernant la fermeture du chemin et l'état des accès forestiers, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts au bureau de Mont-Laurier à [email protected] ou au 819 623-5781.

