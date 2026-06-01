QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité intérieure interdira les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter du 1er juin 2026, à 13 h en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision a été prise en collaboration avec la SOPFEU.

Voici la carte de localisation du territoire visé :

Carte du territoire (Groupe CNW/Ministère de la Sécurité intérieure)

La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique sur le territoire suivant :

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08) : Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89).

CÔTE-NORD (09) : La Haute-Côte-Nord (95), Manicouagan (96), Sept-Rivières (971), Caniapiscau (972) pour sa portion située au sud de la latitude 53° N, Minganie (981) excluant l'île d'Anticosti, Le Golfe-du-Saint-Laurent (982).

LAURENTIDES (15) : Deux-Montagnes (72), Thérèse-De Blainville (73), Mirabel (74), La Rivière-du-Nord (75), Argenteuil (76), Les Pays-d'en-Haut (77), Les Laurentides (78), Antoine-Labelle (79).

MAURICIE (04) : La Tuque (90) pour sa portion située à l'ouest de la longitude 74,5° O.

NORD-DU-QUÉBEC (10) : Jamésie (991) à l'exception de la portion située à l'est de la longitude 76,5° O et au nord de la latitude 53° N, Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

OUTAOUAIS (07) : Papineau (80), Gatineau (81), Les Collines-de-l'Outaouais (82), La Vallée-de-la-Gatineau (83), Pontiac (84).

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (02) : Maria-Chapdelaine (92) pour sa portion située au nord de la latitude 50° N, Fjord du Saguenay (942) pour sa portion située au nord de la latitude 50° N.

La carte interactive du territoire visé est également accessible sur la page Web de Partenariat Données Québec

Présentement, 2 incendies de forêt sont en activité au Québec, mais les opérations de lutte progressent rondement, tous les incendies étant contenus ou maîtrisés. Depuis le début de la saison de protection,177 incendies ont touché 180,7 hectares. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 206 incendies pour 87 999,6 hectares de forêt brûlés.

Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est essentielle. Ainsi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur les interdictions en vigueur ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information : SOPFEU, Siège social, Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est, Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre, Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest, Melanie Morin, 819 449-4271