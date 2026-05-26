Près de 650 000 $ en saisies majeures dans les établissements de détention du Québec en avril 2026

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Les efforts des Services correctionnels portent leurs fruits dans la lutte contre la contrebande d'objets prohibés à l'intérieur des établissements de détention du Québec. Au cours du mois d'avril, ce sont des produits du tabac, des stupéfiants et des cellulaires d'une valeur institutionnelle estimée à 646 850 $, ainsi que des outils et des accessoires de téléphonie mobile qui ont été récupérés par les membres du personnel dans le cadre de dix saisies majeures.

Établissement de détention Nombre de saisies majeures Valeur institutionnelle Hull 2 148 000 $ Leclerc-de-Laval 3 170 850 $ Québec 1 68 100 $ Rivière-des-Prairies 2 107 950 $ Trois-Rivières 2 151 950 $ TOTAL 10 646 850 $

La compétence et le professionnalisme du personnel carcéral constituent les assises de la lutte à la contrebande en milieu carcéral. Le travail d'équipe, combiné à l'utilisation d'équipement matériel et technologique ainsi que l'application de stratégies adaptées, permet d'accroître la sécurité des personnes et des lieux.

Faits saillants :

La majorité des saisies majeures découlent de la récupération rapide de colis transportés par drone avant qu'ils n'entrent à l'intérieur des murs.

Des prises de possession d'objets prohibés sont aussi effectuées régulièrement par le personnel carcéral, soit lors de rondes, d'inspections des cours, de fouilles des personnes incarcérées à l'admission, de fouilles des lieux, etc.

Une série de mesures technologiques est mise en œuvre pour lutter contre la livraison d'objets prohibés par drone et faciliter les activités de fouille par les agents et agentes des services correctionnels, dont une nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants et des appareils de détection de téléphones cellulaires.

Depuis l'annonce d'investissements majeurs en octobre 2023, le ministère de la Sécurité intérieure a déployé des fenêtres sécurisées, des détecteurs à balayage corporel et des postes de fouille pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

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SOURCE Ministère de la Sécurité publique

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