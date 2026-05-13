/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dépôt du projet de loi sur la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d'un partenaire intime et modifiant diverses dispositions législatives/

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, le ministre de la Justice et ministre responsable des Affaires constitutionnelles M. Simon Jolin-Barrette, ainsi que l'adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité intérieure, Mme Isabelle Lecours, invitent les représentants des médias à une annonce concernant le dépôt d'un projet de loi visant la communication de renseignements aux fins de protection contre la violence d'un partenaire intime et la modification de diverses dispositions législatives, sous réserve que l'Assemblée nationale accepte le dépôt du projet de loi. Cette activité sera précédée d'une séance d'information technique.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mercredi 13 mai 2026* Heures : 10 h 30 (séance d'information technique) 11 h 45 (conférence de presse) Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1,30) Édifice Pamphile-Le May * Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte le dépôt du projet de loi.

SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]