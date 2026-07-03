Incendies de forêt - Interdiction de circuler en forêt et d'accéder à celle-ci

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Pour des considérations de sécurité publique, le ministère de la Sécurité intérieure (MSI) interdit la circulation en forêt et l'accès à celle-ci dans le territoire autour du feu 284 qui est situé à environ 85 km au nord-ouest de Matagami (Nord-du-Québec). Cette interdiction prend effet le 3 juillet 2026, à 13 h.

Voici la carte de localisation du territoire visé :

Secteurs visés par l'interdiction de circuler et d'accéder en forêt (LSI, art. 150.9). à compter du 3 juillet 2026, 13h (Groupe CNW/Ministère de la Sécurité intérieure)

Source : Données Québec

La mesure d'interdiction de circuler en forêt et d'accéder à celle-ci s'applique sur le territoire suivant : la partie formée par un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 50º 23' et la longitude 79º 31', au nord-est par la latitude 50º 23' et la longitude 78º 20', au sud-est par la latitude 49º 38' et la longitude 78º 20', et au sud-ouest par la latitude 49º 38' et la longitude 79º 31'.

La municipalité touchée est : Eeyou Istchee Baie-James.

La carte du territoire visé est également accessible sur la page Web IGO - Données Québec.

Cette décision du MSI, prise de concert avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et la structure de coordination gouvernementale en sécurité civile, a pour buts d'assurer la sécurité de la population concernée et de diminuer les risques d'incendie.

Le MSI tient à rappeler à la population qu'en cette période où les indices d'inflammabilité sont extrêmes et que des incendies de forêt sont en cours dans certains secteurs du Québec, la plus grande prudence est de mise pour éviter de nouveaux allumages. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est essentielle pour assurer la sécurité de nos communautés et protéger nos infrastructures et nos forêts.

Rappelons qu'en vertu de l'article 155.1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque ne se conforme pas à une ordonnance d'interdiction de circuler en forêt ou d'accéder à celle-ci ou à toute autre mesure imposée par le ministre est passible, outre le paiement des frais, d'une amende.

Pour plus d'information :

Pour obtenir des renseignements sur le territoire visé par l'interdiction ou sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec ou le site Web de la SOPFEU, ou encore communiquez par téléphone avec Services Québec au numéro sans frais 1 877 644-4545.

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SOURCE Ministère de la Sécurité intérieure

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]; Pour information - SOPFEU : Siège social - Stéphane Caron, 418 906-6473; Direction régionale de l'Est - Isabelle Gariépy, 418 295-2300; Direction régionale du Centre - Josée Poitras, 418 275-6400; Direction régionale de l'Ouest - Melanie Morin, 819 449-4271