L'ICANN ouvre les candidatures pour les nouveaux domaines génériques de premier niveau

Nouveau programme de domaines génériques de premier niveau (gTLD) : le cycle 2026 offre aux entreprises la possibilité de renforcer la sécurité, d'améliorer l'identité de la marque, de créer une communauté et d'acquérir un avantage concurrentiel dans un écosystème numérique en constante évolution.

Résumé du communiqué :

L'ICANN accepte maintenant les candidatures pour son nouveau programme gTLD: le cycle 2026 est ouvert jusqu'au 12 août, offrant aux entreprises, communautés, pouvoir publics et autres organisations la possibilité d'assurer leur propre présence mondiale en ligne dans le cadre de leur stratégie numérique.

L'exploitation d'un gTLD offre l'occasion d'avoir le contrôle et la souplesse sur votre propre présence numérique, une sécurité accrue contre les cybermenaces et un avantage concurrentiel. Dans une étude récente, 92 % des spécialistes du marketing ont reconnu les possibilités de différenciation, de confiance accrue et d'optimisation des moteurs de recherche.

Le cycle 2026 offre l'occasion d'augmenter le nombre de langues disponibles pour les noms de domaine internationalisés (IDN) en acceptant les applications de domaine de premier niveau (TLD) dans 27 écritures différentes, représentant des centaines de langues telles que l'arabe, le chinois, le devanagari et le thaï.

LOS ANGELES, 30 avril 2026 /CNW/ - L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'organisme à but non lucratif qui coordonne le système de noms de domaine (DNS) d'internet, annonce aujourd'hui que les candidatures pour son nouveau programme gTLD : cycle 2026 sont maintenant ouvertes. Les domaines génériques de premier niveau, ou gTLD, sont la partie d'une adresse web située après le dernier point. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, les entreprises, les collectivités, les gouvernements et d'autres organisations ont la possibilité d'exploiter des actifs numériques uniques, comme .brand, .city ou .industry, pour l'utilisation de leurs activités, de leurs clients ou de leurs commettants.

L'ICANN ouvre les candidatures pour les nouveaux domaines génériques de premier niveau

Un outil stratégique pour l'ère numérique

Un gTLD est un identificateur numérique mondial qui peut ancrer les entreprises dans l'arène numérique, offrant un contrôle sur la gauche et la droite du point. Le précédent cycle série de candidatures en 2012 a donné lieu à l'introduction de plus de 1 200 nouveaux gTLD, y compris ceux pour des marques comme .microsoft et .sky, des emplacements géographiques comme .africa et .berlin, et des termes généraux comme .bank et .eco. Les nouveaux gTLD ont démontré leurs avantages à renforcer la confiance de la marque, à créer des écosystèmes numériques locaux dynamiques et à offrir une navigation plus intuitive aux utilisateurs.

Principaux avantages de l'utilisation d'un gTLD

Un gTLD est une maison numérique unique qui offre :

Contrôle et flexibilité : définissez votre propre écosystème numérique en déterminant qui peut s'enregistrer sous votre nom de domaine.

définissez votre propre écosystème numérique en déterminant qui peut s'enregistrer sous votre nom de domaine. Sécurité : renforcez les transactions en ligne et bâtissez des défenses robustes contre les cybermenaces, protégeant à la fois votre marque et vos clients.

renforcez les transactions en ligne et bâtissez des défenses robustes contre les cybermenaces, protégeant à la fois votre marque et vos clients. Avantage concurrentiel : les spécialistes du marketing sont favorables à une majorité écrasante, 92 % reconnaissent les avantages du gTLD comme la différenciation, la confiance accrue et l'amélioration du référencement naturel.

« Les gTLD sont des outils numériques uniques qui peuvent être utilisés de manière pertinente et innovante pour atteindre des objectifs à long terme », déclare Kurtis Lindqvist, président et chef de la direction de l'ICANN. « Qu'il s'agisse de créer une marque pour une entreprise, de mettre en valeur une région géographique ou une ville, de renforcer une communauté ou de lancer une entreprise pour offrir des noms de domaine sous un nouveau registre, un nouveau gTLD peut être un outil novateur pour le commerce, la sécurité et la communication. »

Le cycle de 2026 augmentera le nombre de langues disponibles pour les noms de domaine internationalisés (IDN) en acceptant les applications gTLD dans 27 écritures différentes, représentant des centaines de langues telles que l'arabe, le chinois, le devanagari et le thaï. Cette expansion rendra internet plus accessible et convivial pour des milliards de personnes qui utilisent des écritures non latines.

Comment présenter une candidature

La période de dépôt de candidature se terminera le 12 août 2026. Les candidats doivent soumettre leur demande par l'entremise du système de gestion des demandes de DTL (SGT) en ligne ici.

Ressources pour les candidats

Le Guide du candidat est la feuille de route faisant autorité pour toute entité qui souhaite présenter une demande de gTLD. Il comprend les questions, les exigences et les processus de demande pour guider les demandeurs dans les processus de présentation et d'évaluation.

Il est fortement conseillé aux candidats d'examiner attentivement les ressources TAMS avant de soumettre une demande. Ces ressources comprennent un guide de l'utilisateur du système, des vidéos de démonstration et d'autres outils utiles, disponibles ici. Des ressources supplémentaires, y compris une foire aux questions, des aperçus de sujets, des enregistrements de webinaires et plus encore, sont disponibles sur la page Web des ressources du cycle 2026.

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission d'aider à garantir la stabilité, la sécurité et à l'unification de l'internet. Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants.

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SOURCE ICANN

CONTACT : Patty Oien, [email protected]