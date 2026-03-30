INCENDIE SUR LE CHANTIER DE LA MAISON DES AÎNÉS DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE : ÉTAT DE SITUATION

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures (SQI), à titre de gestionnaire de projet pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, tient à informer la population à la suite de l'incendie qui est survenu le 27 mars sur le chantier de construction de la Maison des aînés de Saint-Charles-Borromée.

Un incendie s'est déclaré tôt vendredi dernier sur le chantier, nécessitant un déploiement du Service de sécurité incendie et civile de la Ville de Saint-Charles-Borromée, sans faire de blessé. Bien que l'incident ait eu lieu au rez-de-chaussée du bâtiment, les évaluations préliminaires font état de dommages importants touchant également les étages supérieurs, en raison de la fumée qui s'est propagée.

La cause de l'incident demeure, pour le moment, indéterminée et le chantier est présentement arrêté le temps que les investigations se poursuivent.

La SQI, en collaboration avec ses partenaires du CISSS de Lanaudière et de Santé Québec, évalue toutes les options possibles pour mener à terme la livraison du bâtiment selon les standards de qualité. Des délais supplémentaires seront toutefois inévitables en raison de la mise en arrêt du chantier, qui était considérablement avancé, et des travaux qui devront être repris pour pallier les dégâts importants causés par l'incendie.

SOURCE Société québécoise des infrastructures

Source : Société québécoise des infrastructures, [email protected]