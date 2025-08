UNE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE BIEN ENGAGÉE : MISE À JOUR DE LA FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE POUR LA MODÉLISATION DES DONNÉES DES INFRASTRUCTURES (2021-2026)

QUÉBEC, le 5 août 2025 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures (SQI) et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), en collaboration avec six grands donneurs d'ouvrage publics1 du Québec intervenant dans la transformation numérique de l'industrie de la construction, dévoilent conjointement la version mise à jour de la Feuille de route gouvernementale pour le BIM2. Cette dernière met en lumière les avancées majeures réalisées depuis 2021 et trace les perspectives pour les prochaines années.

Depuis le lancement initial de la feuille de route en 2021, le Québec s'est résolument engagé dans un virage numérique à l'égard de ses pratiques en matière d'infrastructures publiques. L'objectif : améliorer la productivité, optimiser les investissements et relever les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

Des résultats concrets et porteurs

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, le nombre de projets en cours ou réalisés au moyen du BIM (modélisation des données des infrastructures) par les huit donneurs d'ouvrage publics (DOP) partenaires est passé de 77 à 265, tous domaines confondus. Cette croissance généralisée du nombre de projets démarrés ou réalisés grâce au BIM signifie clairement que le virage numérique est bien amorcé et qu'il se poursuit dans l'ensemble des sphères du secteur de la construction (institutionnel, habitation, génie civil et voirie, actifs industriels).

Huit bons coups, huit leaders du virage numérique

Au cœur de cette transformation, chaque DOP s'est démarqué par une réalisation notable :

SQI : près de 75 % des projets majeurs incorporent désormais systématiquement le BIM et la conception intégrée, dont plusieurs misant sur une valorisation de la donnée avancée.

__________________________________ 1 La Société québécoise des infrastructures et le ministère des Transports et de la Mobilité durable sont coresponsables du dossier de modélisation des données des infrastructures en collaboration avec Hydro-Québec, la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Ville de Longueuil et le Parc olympique. 2 La modélisation des données des infrastructures, ou BIM, de l'anglais building information modeling, est le déploiement des processus et outils axés sur la modélisation des données.

Une mobilisation croissante

Ces bons coups démontrent l'engagement collectif des DOP visant à transformer durablement le secteur de la construction et du génie civil par l'innovation numérique. La version 2025 de la feuille de route continue d'appuyer cette transition avec des cibles ambitieuses et des initiatives concrètes qui placent le Québec à l'avant-plan au Canada. Quatre ans après son lancement, la feuille de route initiale a mobilisé activement l'industrie autour d'une vision commune : l'intégration progressive du BIM dans les projets d'infrastructure publique afin d'améliorer la performance, la continuité et la productivité du secteur. Elle représente une réponse aux défis persistants du secteur en favorisant le partage de connaissances, l'harmonisation des pratiques, et l'accès à un accompagnement stratégique et financier essentiel.

Une mise à jour vers de nouvelles perspectives

La mise à jour 2025 de la feuille de route précise la cadence d'adoption du BIM par les donneurs d'ouvrage publics pour les prochaines années, établit de nouvelles cibles ambitieuses, et identifie les prochaines étapes structurantes : accompagnement des PME, renforcement de l'interopérabilité, amélioration continue des compétences numériques, et déploiement élargi dans les différents types d'actifs publics. La mobilisation des acteurs de l'industrie autour de la feuille de route ouvre la porte à la transformation des pratiques et à l'implantation d'une culture de collaboration au sein de l'industrie.

Qu'est-ce que la modélisation des données des infrastructures?

Le BIM est un processus collaboratif axé sur le développement, l'utilisation, l'échange et la gestion de modèles de données numériques liés à un projet ou à un portefeuille d'infrastructures dans le but d'en améliorer la conception, la construction et l'exploitation.

Le BIM constitue un outil d'aide à la décision utile durant le cycle de vie complet d'une infrastructure. Il permet de générer des données dès les premières étapes de la conception, lesquelles pourront être utilisées et exploitées par une panoplie de technologies complémentaires facilitant l'élaboration, la construction, l'exploitation, l'occupation et l'élimination d'un ouvrage.

