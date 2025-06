UNE ÉTAPE CLÉ FRANCHIE DANS LA REQUALIFICATION DE L'ANCIEN INSTITUT DES SOURDES-MUETTES POUR AUGMENTER L'OFFRE DE LOGEMENTS

QUÉBEC, le 16 juin 2025 /CNW/ - Le ministre responsable des Infrastructures et la ministre responsable de l'Habitation annoncent une avancée majeure dans la vente de l'immeuble situé au 3700, rue Berri à Montréal, anciennement connu comme l'Institut des Sourdes-muettes. À la suite d'un appel de propositions public lancé en novembre 2024, une promesse d'achat a été signée à l'issue d'un rigoureux processus d'analyse des propositions.

Projet vu depuis l’intersection des rues Berri et Roy (Groupe CNW/Société québécoise des infrastructures) Vue de la façade sur la rue Saint-Denis (Groupe CNW/Société québécoise des infrastructures)

L'étape franchie témoigne du travail d'équipe exemplaire de la Société québécoise des infrastructures, de la Société d'habitation du Québec et de la Ville de Montréal à mettre en place les conditions gagnantes pour qu'un site gouvernemental à fort potentiel de développement soit requalifié aux bénéfices des citoyens. Le futur projet, qui conciliera développement urbain et inclusion sociale, augmentera l'offre de logements, notamment hors marché, sur l'île de Montréal tout en préservant les aspects patrimoniaux importants du bâtiment.

Valorisation patrimoniale, design durable, accessibilité et abordabilité guideront Residia, le promoteur immobilier sélectionné, à toutes les étapes et phases de ce projet d'envergure. Il y privilégiera un aménagement à échelle humaine bien pensé, favorisant l'ouverture sur le quartier et une meilleure qualité de vie.

Prochaines étapes

Dans un souci d'intégration harmonieuse et respectueuse du quartier environnant, une assemblée publique de consultation sera organisée par l'arrondissement pour présenter le projet. Les différentes étapes administratives devraient, par la suite, mener à la conclusion de la transaction d'ici le printemps 2026, laquelle permettra au promoteur de lancer les travaux de construction.

Citations

« Le processus mené par la SQI a permis de mobiliser les acteurs du milieu autour d'un même objectif et c'est cette collaboration qui a permis d'avancer rapidement. Les propositions reçues ont été évaluées selon des critères importants pour les citoyens montréalais et pour notre gouvernement, incluant l'intégration de logements, la mise en valeur du patrimoine bâti et l'harmonisation avec le tissu urbain existant ».

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La sélection du promoteur marque une avancée majeure vers la transformation de ce site emblématique en un véritable milieu de vie. J'ai tenu à ce que ce processus mobilise tous les partenaires autour d'une vision commune : répondre aux besoins urgents en logement tout en favorisant un développement urbain inclusif, durable et respectueux du patrimoine. C'est une preuve concrète de ce que l'on peut accomplir lorsqu'on rassemble les forces du milieu autour d'une même vision commune pour augmenter l'offre de logements à but non lucratif. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Dès le début de ce processus, nous avons travaillé activement pour que ce projet emblématique réponde aux plus hauts standards en matière de logement social et abordable. Nous sommes fiers d'avoir contribué à mobiliser tous les partenaires autour d'une vision ambitieuse : transformer l'Institut des Sourdes-Muettes en un véritable milieu de vie inclusif de plus de 800 logements, avec une proportion importante de logements sociaux et abordables. Cette réussite démontre ce que nous pouvons accomplir quand nous plaçons l'inclusion sociale et la préservation patrimoniale au cœur de nos priorités de développement urbain. »

Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Ce projet exemplaire sur le site patrimonial de l'Institut des Sourdes-Muettes représente ce dont Montréal a besoin pour faire face à la crise du logement. Avec plus de 800 unités au cœur du Plateau-Mont-Royal, dont une part importante de logements hors marché, ce projet démontre que le règlement pour une métropole mixte prend tout son sens dans des développements de cette envergure. Nous prouvons qu'il est possible de loger massivement les Montréalais dans nos quartiers centraux tout en préservant notre patrimoine. Cette densification intelligente d'un site d'exception doit servir de modèle : nous devons avoir le courage de transformer les sites patrimoniaux stratégiques pour répondre à l'urgence de loger nos concitoyens là où ils veulent vivre. »

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, des finances et de l'évaluation foncière, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

