REQUALIFICATION DU SITE DE L'ANCIEN HÔPITAL ROYAL-VICTORIA : POURSUITE DU PROJET

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le 6 février 2026, la Société québécoise des infrastructures (SQI) prend acte du rapport de CDPQ Infra quant à son évaluation du potentiel du site de l'ancien Hôpital Royal-Victoria. Remis au gouvernement du Québec, le rapport visait à évaluer la faisabilité de créer une cité interuniversitaire et ainsi accroître de manière importante l'offre de logements étudiants sur l'île de Montréal.

Puisque le contexte actuel appelle à la priorisation des investissements en infrastructures publiques pour répondre aux besoins prioritaires, la proposition de CDPQ Infra devait minimiser la contribution financière publique. Ainsi, comme l'indique le rapport, considérant l'ampleur des investissements requis, notamment de nature patrimoniale, les conditions ne sont pas réunies pour donner suite à la proposition sous sa forme actuelle.

Le travail effectué par CDPQ Infra vient toutefois confirmer le potentiel de développement du site et il permettra à la SQI de poursuivre ses démarches avec de nouvelles données. Rappelons par ailleurs que le projet de construction et de réaménagement de l'Université McGill, qui occupe 43 % de l'ensemble, se poursuit en cohérence avec les objectifs du projet global de requalification.

Au cours des prochains mois, une consultation des partenaires, notamment de la Ville de Montréal, s'opérera pour identifier les conditions à mettre en place afin de trouver de nouvelles vocations qui permettront de requalifier cet actif majeur situé dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, tout en conservant l'orientation de mettre en valeur le site emblématique de l'ancien hôpital Royal-Victoria et en limitant la contribution financière du gouvernement.

Consulter le rapport de CDPQ Infra.

