INAUGURATION OFFICIELLE DU TERMINUS CONTRECŒUR

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Exo est heureux d'inaugurer officiellement le terminus Contrecœur. Ce projet a permis d'améliorer considérablement les installations, de leur accorder une signature architecturale moderne en plus de contribuer à développer un espace de vie agréable par l'aménagement d'un parc pour chiens. Un projet inspirant, mené en collaboration avec la Ville de Contrecœur.

Le nouveau terminus Contrecœur propose aux usagers des lignes 701, 707 et 709 d'exo des installations d'accueil modernes, accessibles et intégrées à leur environnement. Les éléments temporaires du terminus précédent ont tous été remplacés par des éléments permanents et plus accueillants.

La nouvelle boucle d'autobus est entièrement asphaltée et munie de deux quais d'embarquement ainsi que d'un débarcadère pour le transport adapté. Une marquise protège désormais les usagers des intempéries. Ceux-ci peuvent également s'informer des prochains passages des autobus grâce aux panneaux à messages variables. Un abri pour vélo situé à proximité de la boucle d'autobus encourage également la clientèle à remplacer la voiture par ce mode actif pour accéder au terminus. Le stationnement incitatif est pour sa part désormais entièrement asphalté et comprend 60 cases de stationnement, dont deux pour personnes à mobilité réduite.

Le projet s'inscrit dans les objectifs de développement durable d'exo, exprimés dans son Plan d'action en la matière. Une attention particulière a été portée à la performance environnementale et à l'intégration des installations à leur milieu. Une stratégie de plantation et d'entretien des végétaux a notamment été adoptée afin de créer un espace qui minimise les îlots de chaleur. Le projet, développé en étroite collaboration avec la municipalité, participe également à la vie communautaire grâce à l'aménagement d'un parc canin amélioré et d'un accès à la piste multifonctionnelle.

« La région de la Montérégie connaît un développement soutenu et les besoins en transport vont de pair avec cette croissance. Ce sont plus de 4 millions de dollars que notre gouvernement investit dans cet important projet de mobilité durable. Les améliorations apportées au terminus Contrecœur contribueront assurément à rendre le transport collectif nettement plus attrayant pour les usagers », mentionne Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

« Le terminus Contrecœur est le fruit d'une collaboration harmonieuse entre exo et la Ville de Contrecœur, qui s'est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Les usagers de Contrecœur et de l'ensemble du secteur Sorel-Varennes d'exo pourront maintenant profiter d'installations modernes et conviviales pour leurs déplacements à bord de nos services », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« La Ville de Contrecœur a travaillé de concert avec exo pour offrir à notre population un milieu de vie avec une desserte de transport collectif dans un secteur plus densifié à proximité de l'autoroute. Ce nouveau terminus devient un espace communautaire où les propriétaires canins ont pu conserver leur site de socialisation qui a d'ailleurs été bonifié. L'accès à la piste polyvalente a aussi été amélioré. La conception de ce projet novateur est unique en son genre », affirme Maud Allaire, mairesse de Contrecœur.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Renseignements: Catherine Maurice et Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]