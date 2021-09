Inauguration officielle du pavillon Henri-Bourassa : un nouveau lieu de rencontres et d'échanges à Montréal-Nord

Après deux ans de travaux et un investissement de plus de 6,5 M$, le bâtiment de 1000 m 2 bonifiera considérablement l'expérience des Nord-Montréalais, en mettant à leur disposition des nouveaux services et des espaces modulaires qui serviront de lieu pour organiser des activités culturelles et communautaires ainsi que des événements et des rencontres de socialisation intergénérationnelles et interculturelles.

« Notre objectif avec ce pavillon, c'est d'offrir aux jeunes et aux Nord-Montréalais de tous âges, un espace convivial, sécuritaire, moderne et chaleureux, où tous pourront se retrouver et passer du bon temps ensemble. D'ailleurs, depuis son ouverture cet été, on peut dire que ça a été un franc succès », a souligné Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Dévoilée durant la cérémonie d'inauguration, la programmation automnale promet d'être très riche et diversifiée, avec des activités pour tous les âges. « Que ce soit pour créer, socialiser, apprendre ou se divertir, ce pavillon sera un lieu privilégié pour les Nord-Montréalais. On parle de diverses conférences et d'occasions d'échanges ainsi que de partage de connaissances, d'activités de socialisation et d'ateliers de toutes sortes, de photographie, d'improvisation, de création informatique ou encore de mise en forme. Rêvons-y ensemble! Les organismes sont invités à contribuer à notre programmation. Autant d'activités qui visent à promouvoir la culture, encourager la persévérance des jeunes et solidifier les liens communautaires intergénérationnels. C'est notre vision pour Montréal-Nord », a conclu Mme Black.

À noter qu'à l'occasion des journées de la culture, des portes ouvertes seront organisées le dimanche 26 septembre 2021.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire aux nombreuses activités gratuites prévues cet automne, visitez le site de la Ville de Montréal .

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Wissal El Alaoui, Tesla RP, [email protected], 514 968 0608

Liens connexes

https://montreal.ca/montreal-nord