Inauguration officielle du nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 29 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, a inauguré, aujourd'hui, le nouveau pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du premier ministre, M. François Legault, du chef de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand, de la cheffe du 2e groupe d'opposition, Mme Manon Massé du chef du 3e groupe d'opposition, M. Pascal Bérubé et de nombreux invités.

« L'Assemblée nationale, notre maison citoyenne, a un devoir de mémoire. Elle relie passé et présent et devient le miroir de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons », a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Les invités ont pu apprécier les nouveaux espaces du parlement : les aires d'accueil plus sécurisées et mieux adaptées au nombre grandissant de visiteurs, une salle multifonctionnelle à vocation éducative, une impressionnante agora pour la tenue de conférences et de projections ainsi que deux nouvelles salles de commission parlementaire : la salle Marie-Claire-Kirkland, en hommage à la première femme élue députée en 1961 et nommée ministre en 1962, et la salle Pauline-Marois, en l'honneur de la première femme à occuper le poste de première ministre du Québec en 2012. Par la même occasion, les personnes présentes ont pu découvrir l'expérience visiteur, qui allie vidéos, expositions, contenus éducatifs et œuvres d'art, et ainsi mieux comprendre le rôle de l'Assemblée nationale et la démocratie québécoise.

Le président invite la population à venir découvrir ces nouveaux espaces, les 1er et 2 juin prochains, entre 10 h et 16 h. De multiples activités sont au programme lors de ces journées qui s'annoncent festives et animées. Pour toute autre information à propos de l'inauguration grand public, la population est invitée à consulter le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse suivante : www.assnat.qc.ca /ouverture .

