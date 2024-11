Inauguration officielle de L'Aubier, une nouvelle résidence pour aînés à Lévis

La première résidence gérée par Chartwell sur la Rive-Sud de Québec

LÉVIS, QC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - C'est mercredi dernier qu'a eu lieu l'inauguration officielle de L'Aubier, une résidence pour aînés offrant 376 appartements locatifs, dont 36 unités de soins. Cet établissement propose une gamme de services et de soins évolutifs, assurant un cadre de vie exceptionnel et sécuritaire pour les retraités. Cet événement s'est déroulé en présence de M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, de nombreux résidents du complexe, ainsi que des représentants d'EMD-Batimo et de Chartwell.

Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo, Christiane Fortin, première résidente de L’Aubier, Marie-France Lemay, vice-présidente, opérations et ventes de Chartwell et Stéphane H. Guy, directeur général de L’Aubier (Groupe CNW/EMD-Batimo)

Première résidence Chartwell sur la Rive-Sud de Québec, ce projet a fait l'objet d'un engouement exceptionnel, et ce, dès son annonce il y a deux ans. Preuve des besoins croissants pour une offre de grande qualité dans une région où au-delà d'une personne sur cinq (28,2 %*) est âgée de 65 ans ou plus, L'Aubier affiche déjà un taux d'occupation de près de 60 %. Développeur et constructeur du projet, EMD-Batimo l'a dirigé en étroite collaboration avec Chartwell, responsable de la gestion du complexe. Ensemble, les deux entreprises célèbrent cette année 10 ans de partenariat.

« C'est avec une immense fierté que nous avons inauguré aujourd'hui L'Aubier, un projet qui nous tient particulièrement à cœur. En plus d'offrir aux résidents des appartements de qualité supérieure, notre objectif était de créer un véritable esprit de communauté au sein d'un environnement chaleureux et sécuritaire, contribuant ainsi à briser l'isolement des aînés. Les commentaires extrêmement positifs des premiers locataires confirment que nous avons fait les bons choix lors de la conception de cette résidence, qui saura répondre aux attentes les plus élevées des personnes souhaitant s'y établir. Nous tenons par la même occasion à saluer l'équipe de Chartwell, notre précieux partenaire des 10 dernières années, pour sa contribution inestimable à la réussite de cet autre projet d'envergure », déclare Francis Charron, président du Groupe EMD-Batimo.

« Alors que l'accès au logement est au cœur des priorités de la Ville de Lévis, nous sommes très heureux d'accueillir la résidence L'Aubier sur notre territoire. Imaginée et conçue par une équipe de professionnels dont la réputation n'est plus à faire, cette nouvelle résidence s'inscrit dans notre volonté de répondre aux besoins de nos citoyennes et citoyens et ce, à chaque étape de leur vie. Située dans un secteur en pleine effervescence, L'Aubier offrira aux retraités un cadre de vie à la fois dynamique et serein, avec tous les services essentiels à proximité. Félicitations à tous les collaborateurs du projet! », déclare M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Par son nom, L'Aubier évoque la partie vivante du bois, qui protège l'arbre tout en permettant à la sève de circuler. Symboliquement, la résidence représente un milieu de vie inspirant qui veille sur ses occupants tout en favorisant leur épanouissement. Érigée sur le boulevard Étienne-Dallaire, à deux pas de la route du Président-Kennedy et à proximité de l'autoroute Jean-Lesage (A20) et du boulevard Guillaume-Couture (route 132), la résidence L'Aubier compte un total de 340 appartements locatifs pour aînés autonomes ainsi que 36 unités de soins destinées aux personnes en perte d'autonomie physique ou cognitive. On y retrouve des appartements d'une superficie variant de 515 à 1 373 pieds carrés (du studio au 5 ½), répartis sur 12 étages.

Estimé à près de 110 millions de dollars, ce projet générera des centaines de milliers de dollars de retombées annuelles pour la ville de Lévis, en plus de permettre la création d'une soixantaine d'emplois permanents.

Un milieu de vie inspirant axé sur le bien-être, la sécurité et l'esprit de communauté

Située à quelques pas de marche des commerces, des services et des parcs, la résidence L'Aubier est dotée de plusieurs espaces communs conviviaux dédiés aux loisirs et aux activités de détente. Parmi ceux-ci, mentionnons une piscine, un simulateur de golf, un espace de billard, une salle d'exercices, un cinéma, une salle multifonctionnelle, un salon piano, un bistro et une salle à manger familiale. On y retrouve également 260 cases de stationnement pour les résidents et les visiteurs (à l'intérieur et à l'extérieur) ainsi que des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Idéalement orienté pour maximiser l'ensoleillement naturel, l'édifice offre à ses occupants un milieu de vie élégant, moderne et lumineux. La qualité de l'air est garantie par un système de ventilation et d'échangeur d'air dans chaque appartement, assurant ainsi un environnement sain. La sécurité est renforcée 24 heures sur 24 grâce à la présence d'infirmières et à un système d'appel d'urgence. Le programme varié d'activités physiques et culturelles proposé aux résidents crée de nombreuses occasions enrichissantes de socialiser et de tisser des liens au sein de la communauté.

À propos d'EMD-Batimo

Depuis 1994, EMD-Batimo est l'un des chefs de file dans le domaine de la construction et de l'immobilier au Québec, spécialisé dans les complexes multirésidentiels (conventionnels et 55 ans +), les résidences pour retraités et les logements sociaux et abordables. À l'écoute de sa clientèle, le groupe lui offre un produit unique, distinct et répondant à ses besoins. Avec plus de 10 000 unités d'habitation construites ou en développement, l'entreprise se distingue par son intégration verticale, l'utilisation de l'IA et son engagement envers des pratiques ESG responsables.

SOURCE EMD-Batimo

Renseignements : Josée Massicotte / [email protected] / 514 915-0511