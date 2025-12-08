SAINT-HYACINTHE, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec l'organisme Mission Unitaînés, la Ville de Saint-Hyacinthe et les Habitations Maska, ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche complet et accueille ses locataires depuis le 21 novembre, moins de 18 mois après le début des travaux.

Située au 2750, rue Dessaulles, le bâtiment est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 immeubles de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Saint-Hyacinthe a, pour sa part, cédé le terrain, offert un congé de taxes et assumé les coûts de raccordement et de paysagement. Elle a aussi contribué à l'ajout de stationnements. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de la députée de Saint-Hyacinthe et première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Chantal Soucy, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx. Elle était accompagnée de M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de M. David Bousquet, président d'Habitations Maska.

Citations :

« Notre gouvernement livre plus que jamais des logements sociaux et abordables, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Saint-Hyacinthe en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'inauguration de ce nouveau milieu de vie pour aînés à Saint‑Hyacinthe témoigne de notre engagement collectif envers le bien‑être et la dignité des personnes âgées. Offrir un milieu de vie sécuritaire, stimulant et humain, c'est investir dans la force de nos communautés et dans l'avenir de la Montérégie. Je salue le travail remarquable de Mission Unitaînés et de tous les partenaires qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Une autre bonne nouvelle en habitation pour Saint-Hyacinthe! La construction rapide de ces 100 logements à prix abordable offre un milieu de vie sécuritaire et accessible à une centaine de personnes âgées. Notre gouvernement a osé agir différemment en sortant du statu quo et en appuyant le modèle novateur et performant de Mission Unitaînés. Une preuve concrète que notre gouvernement innove et met en place des solutions réelles pour améliorer l'accès au logement. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et première vice-présidente de l'Assemblée nationale

« Quelle fierté de voir ce projet porteur se concrétiser pour notre communauté. La Ville de Saint-Hyacinthe demeure résolument engagée à soutenir des initiatives qui permettent à nos aînés de se loger dans un milieu de vie de qualité, abordable, adapté à leurs besoins et situé à proximité des services et commerces. Ce projet est le résultat d'un remarquable travail de collaboration entre plusieurs partenaires et illustre parfaitement ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous unissons nos efforts. J'espère sincèrement que d'autres projets tout aussi inspirants pourront voir le jour chez nous au cours des prochaines années. »

André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a moins de 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

« Cette année, le temps des fêtes prend tout son sens pour Habitations Maska et les 111 nouveaux locataires de l'immeuble Mission Unitaînés. Le résultat de cette initiative, que l'on inaugure aujourd'hui, est un véritable cadeau qui changera la vie de personnes âgées vulnérables et permettra à notre organisation de devenir un acteur manifeste du logement social et abordable à Saint-Hyacinthe. Grâce à la générosité, à la compassion et à l'engagement de multiples partenaires, nous pouvons nous réjouir de cette belle réussite qu'est Mission Unitaînés. »

David Bousquet, président d'Habitations Maska

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Saint-Hyacinthe comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents. Les premiers locataires ont commencé à y emménager le 21 novembre.

