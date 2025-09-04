VALLÉE-JONCTION, QC, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Vallée-Jonction ont inauguré aujourd'hui le Domaine du Couvent qui comprend 20 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie à Vallée-Jonction. Ce projet est une initiative de l'organisme Domaine du Couvent et représente un investissement totalisant près de 8,4 M$.

Cette activité a eu lieu en présence du député de Beauce-Nord et président de la Commission de la santé et des services sociaux, M. Luc Provençal, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, de la mairesse de Vallée-Jonction, Mme Patricia Drouin, et du président du conseil d'administration du Domaine du Couvent, M. Pierre Lemay.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), a contribué au projet pour près de 3,4 M$ et garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada y a participé à hauteur de 2,1 M $ par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Municipalité de Vallée-Jonction a pour sa part contribué au projet pour plus de 320 000$, incluant un rabais de taxes d'une durée de 35 ans.

Citations :

« Voilà un bel exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement permet à des aînés de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous nous engageons à collaborer avec tous les niveaux de gouvernement et tous les secteurs afin d'offrir un soutien en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. Ce projet nous a permis de créer rapidement des logements pour les personnes âgées semi-autonomes qui ont des besoins urgents en matière de logement. Notre gouvernement est fier d'être l'un des partenaires qui ont rendu ce projet possible. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et Ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à la réalisation de ce projet, qui permet aux aînés d'ici de rester dans leur communauté. Le Domaine du Couvent est une autre belle réussite concrétisée grâce à la collaboration entre tous les ordres de gouvernement. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Je tiens à féliciter les instigateurs locaux de Vallée-Jonction de ce projet, les dirigeants actuels, sans oublier les nombreux partenaires pour cette réalisation. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à cette réalisation qui permet à nos aînés de Beauce-Nord de demeurer dans leur communauté, près des personnes qui leur sont chères. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord et président de la Commission de la santé et des services sociaux

« Cet investissement de 8,4 M$ représente plus qu'une simple infrastructure. Il s'agit d'une promesse d'avenir et d'un témoignage de notre détermination à bâtir une société où chacun et chacune, en particulier nos aînés, puisse vivre avec dignité et sérénité. En unissant nos forces et nos ressources, nous œuvrons pour le bien-être des citoyens et l'épanouissement de notre belle municipalité. »

Patricia Drouin, mairesse de Vallée-Jonction

« La création de la personne morale sans but lucratif qu'est Le Domaine du Couvent, il y a maintenant une dizaine d'années, a été le premier pas vers la construction de cette résidence pour personnes autonomes aménagée au goût du jour. Le travail de concertation et la collaboration de toutes les parties impliquées sont à souligner, sans oublier l'implication des artisans bénévoles de la première heure qui en ont permis la concrétisation. »

Pierre Lemay, président du Domaine du Couvent

Faits saillants :

Jusqu'à 16 des 20 ménages du Domaine du Couvent ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle totalisant plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Vallée-Jonction.

Le Domaine du Couvent a obtenu une aide financière de 250 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Vallée-Jonction.

du Couvent a obtenu une aide financière de 250 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Vallée-Jonction. La MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé une somme de 60 000$ pour la réalisation du projet.

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a offert 20 000$ pour la création des unités d'hébergement qui a servi, en partie, pour l'aménagement de la salle communautaire et l'aménagement paysager.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X , YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

