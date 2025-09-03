Inauguration du CPE Enfant-Bonheur : 55 nouvelles places subventionnées à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD, QC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, a eu le plaisir de participer à l'inauguration de l'installation L'Envolée du CPE Enfant-Bonheur, en compagnie du député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, et de la directrice générale du CPE, Mme Diane Caron. Ce sont ainsi 55 nouvelles places subventionnées, dont 15 places réservées aux poupons, qui viennent s'ajouter dans la région de Montmagny.

Il s'agit de la troisième installation du CPE Enfant-Bonheur, qui accueille maintenant un total de 147 enfants. Ce projet est rendu possible grâce à un soutien financier de 2 375 615 $ du gouvernement du Québec, auquel s'ajoute une contribution de 400 150 $ de la municipalité.

Rappelons que le Grand chantier pour les familles a été lancé en octobre 2021 par le gouvernement du Québec en vue de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis, plus de 30 000 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. De plus, près de 15 000 autres places subventionnées en installation sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes. Cela signifie qu'à terme, l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

Citations :

« C'est une journée très importante pour les enfants et les familles de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et des environs. Des services de garde éducatifs à l'enfance comme le CPE Enfant-Bonheur permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents de la région, qui pourront bénéficier de services de qualité à un coût abordable tout en sachant que ce qu'ils ont de plus précieux est entre de très bonnes mains. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'ouverture du CPE Enfant-Bonheur est une excellente nouvelle pour les familles de Montmagny. Grâce à cet espace accueillant, 55 enfants de notre région pourront commencer leur parcours éducatif entourés d'une équipe dévouée, soucieuse de leur bien-être et de leur développement. Je suis persuadé que les enfants bénéficieront d'un encadrement marqué par le respect, la bienveillance et le professionnalisme. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet, dont l'équipe de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

« La réalisation de ce projet est le fruit d'un travail collectif et d'un engagement partagé. Nous sommes fiers d'offrir aux enfants un milieu de vie stimulant et sécuritaire et aux parents, un service de garde de qualité qui répond aux besoins d'aujourd'hui et de demain. »

Isabelle Mercier, directrice générale de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

« Nous sommes très heureux de vous annoncer l'ouverture de la troisième installation du CPE Enfant-Bonheur, L'Envolée, située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. L'ouverture de cette installation a de quoi réjouir les familles, les membres du personnel et la communauté depuis le 23 juin dernier. C'est une réalisation dont nous sommes très fiers, puisqu'elle résulte de la mise en commun de nombreux efforts, de patience et de persévérance. L'aboutissement de notre projet illustre notre volonté d'offrir des services de garde éducatifs adaptés aux besoins des enfants et des familles afin de combler un besoin réel. »

Diane Caron, directrice générale du CPE Enfant-Bonheur

