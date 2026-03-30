Inauguration du bâtiment Mission Unitaînés de Shawinigan : les locataires emménagent!

SHAWINIGAN, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, de concert avec la Ville de Shawinigan, l'organisme Mission Unitaînés et l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie, ont inauguré aujourd'hui un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche presque complet et les résidents y emménageront dès le 31 mars.

Situé au 1900, 3e Avenue, l'immeuble, qui portera le nom de Maison Micheline-M-Villemure, est l'un des fruits de la première phase du projet de Mission Unitaînés. Il s'agissait alors d'ajouter, en 2 ans, 1 100 logements abordables au parc immobilier québécois par la construction de 11 résidences de 100 logements dans 11 villes différentes. Une deuxième phase, annoncée en août 2025, a porté le nombre total de nouveaux logements à construire dans un intervalle de 2 ans à 1 700, et ce, dans 17 villes.

Les investissements gouvernementaux relatifs au partenariat avec Mission Unitaînés représentent une somme globale de 370,1 M$. Ils découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La Ville de Shawinigan a, pour sa part, cédé le terrain, offert certains congés de taxes et assumé les coûts de raccordement. Un don philanthropique de 500 000 $ de M. Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés, a complété le montage financier.

L'inauguration a eu lieu en présence de Mme Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire du ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Laviolette-Saint-Maurice, de M. Jean-Yves Tremblay, maire suppléant de Shawinigan, de Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés, et de M. Mario Plourde, directeur général de l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie.

Citations :

« Ce projet montre qu'en travaillant ensemble, on peut livrer rapidement des logements abordables qui répondent aux besoins des gens d'ici. Notre priorité est claire : accélérer la construction de logements avec des initiatives comme Maisons Canada, pour augmenter l'offre et soutenir nos communautés. Ici, à Grand-Mère, en Mauricie, cela se traduit par des résultats concrets pour nos aînés. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice-Champlain, Québec

« Notre gouvernement livre des logements sociaux et abordables plus que jamais, et ce, dans toutes les régions du Québec. L'entente avec Mission Unitaînés est une formule qui donne des résultats concrets. Ce sont de nouveaux milieux de vie de qualité, où il fait bon vivre, livrés en tout respect du budget et des échéanciers. L'inauguration du bâtiment de Shawinigan en est la preuve… une de plus! Bravo à tous les partenaires! »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je me réjouis de la concrétisation de ce projet d'envergure pour Shawinigan. Ces 100 nouveaux logements abordables offriront à nos aînés un milieu de vie moderne, sécuritaire et valorisant. Ce projet renforce notre engagement à soutenir les communautés locales et à améliorer la qualité de vie de celles et ceux qui ont contribué à bâtir notre région. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre responsable de la région de la Mauricie, ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« L'inauguration de cet immeuble marque une avancée importante pour nos aînés. Nous sommes fiers d'offrir à notre communauté un milieu de vie abordable, sécuritaire et adapté à ceux et celles qui contribuent toujours au développement de Shawinigan. »

Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire du ministre responsable des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Laviolette-Saint-Maurice

« Notre administration est fière d'avoir contribué à ce projet qui ajoute 100 logements abordables à Shawinigan. Cela démontre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons offrir à nos aînés un milieu de vie accessible, chaleureux et bien intégré à notre communauté. Comme Municipalités Amies des Aînés, nous avons déjà prévu des actions sur le terrain pour favoriser la mobilité active et faciliter les déplacements des futurs locataires. Le logement demeure un levier essentiel pour la vitalité de Shawinigan, et nous continuerons d'agir pour répondre aux besoins de notre population. »

Yves Lévesque, maire de Shawinigan

« En cohérence avec sa planification stratégique, l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie mise sur des partenariats structurants pour accélérer la création de logements sociaux et abordables qui répondent aux besoins réels des résidents de la Mauricie. Le projet de la Maison Micheline-M-Villemure illustre cette approche. L'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie est le fier héritier de ce nouvel immeuble. Toute son équipe remercie chaleureusement Mission Unitaînés de ce legs au bénéfice des personnes aînées de la région. »

Mario Plourde, directeur général de l'Office d'habitation de la Vallée de l'Énergie

« C'est avec beaucoup de fierté que nous concrétisons aujourd'hui, par cette inauguration, la mission que nous nous étions donnée il y a 2 ans d'offrir des logements de qualité, sécuritaires et accessibles financièrement aux personnes aînées les moins nanties de notre société. Nous sommes très fiers de réaliser cette vision et de savoir que des aînés ont commencé à emménager dans cette bâtisse que nous avons construite, ensemble. Ce fut un partenariat efficace entre la Ville, les gouvernements, notre équipe, pour réaliser ce projet dans des délais et des coûts records. »

Luc Maurice, président du conseil d'administration de Mission Unitaînés

Faits saillants :

Visite virtuelle de l'un des bâtiments de Mission Unitaînés, conçus par Yelle Maillé et associés architectes.

Le milieu de vie inauguré à Shawinigan comprend 100 logements adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Équipé de deux ascenseurs, de gicleurs, d'une génératrice en cas de panne de courant et d'une aire de stationnement pour triporteurs, le bâtiment inclut également une salle commune multifonctionnelle climatisée, une terrasse extérieure et un aménagement paysager, favorisant la socialisation des résidentes et résidents.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Caroline Sauriol, PDG de Mission Unitaînés, [email protected], 514 442-6251