Inauguration du Bastion - Un nouveau centre intégré pour mieux soutenir les personnes en situation de vulnérabilité

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, ont pris part aujourd'hui à l'inauguration du Centre de services intégrés en santé mentale, dépendances et itinérance de la côte du Palais, nommé Le Bastion.

Situé au 14, côte du Palais, ce nouveau centre réalisé en collaboration avec des partenaires du milieu communautaire, notamment la Maison de Job, propose une offre de services intégrée visant à améliorer l'accès aux soins pour des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale, de dépendance ou d'instabilité résidentielle. Il regroupe notamment un milieu d'accueil ouvert sur la communauté, des services cliniques spécialisés, une équipe de liaison en itinérance ainsi que des unités d'évaluation et de traitement avec hébergement.

L'offre comprend notamment :

un milieu d'accueil ouvert sur la communauté;

des services en santé mentale et en dépendances;

une équipe de liaison en itinérance;

une unité de gestion du sevrage (18 lits);

12 lits d'évaluation et de traitement.

En réunissant plusieurs services sous un même toit, Le Bastion facilite les trajectoires de soins et permet de mieux rejoindre une clientèle souvent difficile à desservir, en offrant des services adaptés, continus et accessibles.

Citations :

« La lutte contre l'itinérance et la dépendance passe par une approche globale qui favorise la stabilité et l'accompagnement des personnes à chaque étape de leur parcours. Le Bastion s'inscrit dans cette vision en offrant un environnement accessible qui soutient le rétablissement, l'autonomie et l'inclusion dans la collectivité. Ce type d'infrastructure contribue à renforcer le tissu social de nos collectivités et aidera Québec à mieux répondre aux défis sociaux d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Avec Le Bastion, on pose un geste concret pour mieux accompagner les personnes en situation d'itinérance et celles qui vivent avec des dépendances. En simplifiant les parcours et en rapprochant les services, on rend l'aide plus accessible et on améliore la continuité des soins grâce à un investissement de 1,1 million $ par année. C'est essentiel pour intervenir au bon moment et faire une réelle différence dans le parcours des personnes. Cette nouvelle ressource contribuera également à améliorer la cohabitation en offrant une trajectoire claire aux personnes en situation d'itinérance. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Le Bastion vient répondre à des besoins bien réels dans la région de la Capitale-Nationale. En regroupant les services et en renforçant la collaboration avec le milieu communautaire, on améliore l'accès et la continuité des soins pour des personnes qui en ont besoin. C'est un projet inspirant pour notre région, qui aura des retombées concrètes dans la communauté. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency

« Nous sommes très heureux de rouvrir aujourd'hui les portes de ce bâtiment du Vieux-Québec pour y offrir des soins et des services de proximité adaptés à des personnes souvent désaffiliées du réseau de la santé et des services sociaux. L'offre du Bastion mise sur la complémentarité de nos équipes en santé mentale, dépendances et itinérance et celle de notre partenaire, la Maison de Job. Cette étroite collaboration entre l'établissement et le milieu communautaire représente une force de notre dynamique régionale. »

Patrick Duchesne, président-directeur général, Santé Québec Capitale-Nationale - Universitaire

Faits saillants :

Le Bastion vient regrouper, en un même lieu, des services destinés aux personnes marginalisées, en situation d'instabilité résidentielle ou d'itinérance.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584