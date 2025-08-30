UPPER HAMMONDS PLAINS, NS, le 30 août 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada s'est joint à des membres de la collectivité pour célébrer l'inauguration des travaux de l'Upper Hammonds Plains Housing Co-operative. Cet ensemble résidentiel a reçu plus de 61 millions de dollars en financement fédéral pour la construction de 136 logements abordables.

Le terrain situé au 195 Equestrian Lane accueillera bientôt la Upper Hammonds Plains Housing Co-operative. Cet ensemble résidentiel sera ancré dans l'engagement de la collectivité à l'égard de la propriété collective des terres et de la gérance responsable. Le but de cet ensemble est de préserver et de renforcer la culture et le patrimoine afro-néo-écossais tout en offrant des habitations sûres et abordables. Tous les logements seront abordables et 29 d'entre eux seront accessibles. La construction de la coopérative devrait être achevée d'ici le printemps 2027.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer dans la construction de logements non commerciaux afin d'offrir aux Canadiens davantage d'options de logement abordable, y compris des logements coopératifs. Ce projet montre comment les coopératives peuvent fournir des logements abordables, inclusifs et durables qui répondent directement aux besoins locaux. » - Braedon Clark, député fédéral de Sackville--Bedford--Preston

« La Upper Hammonds Plains Housing Co-operative est un puissant exemple de ce qui est possible lorsque les gouvernements, les bâtisseurs et les communautés unissent leurs efforts autour d'un objectif commun. Depuis des générations, les communautés afro-néo-écossaises comme Upper Hammonds Plains façonnent l'histoire, la résilience et l'identité de Halifax. Ce projet ne crée pas seulement 136 logements essentiels, dont 29 accessibles, il rend aussi hommage à cet héritage tout en soutenant les familles qui feront bientôt de ce lieu leur chez-soi. » - Andy Fillmore, maire de Halifax

« Cette inauguration des travaux montre le pouvoir de l'organisation communautaire. Celle-ci mène à la création d'ensembles résidentiels transformationnels et de logements hors marché qui demeurent abordables pendant des générations, à l'abri des turbulences du marché. Nous avons incubé l'Upper Hammonds Plains Housing Co-operative de façon que ses résidents participent à la gouvernance, aux décisions et à l'avenir de cet actif communautaire. » - Curtis Whiley, fondateur et président, Upper Hammonds Plains Community Land Trust

« Nous nous appuyons sur l'héritage de nos ancêtres et la force de nos partenaires. Grâce au soutien du secteur offert par la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, et avec le HarbourTown Group à titre de constructeur, nous passons de la promotion d'une idée à la construction. Les valeurs de notre collectivité restent au cœur de notre démarche. » - Karalee Oliver, directrice du conseil d'administration, Upper Hammonds Plains Community Land Trust

Faits en bref :

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Le PDCH soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen.

est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Le PDCH soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités. La première période de présentation des demandes s'est déroulée du 15 juillet au 15 septembre 2024, et d'autres suivront. Elles seront annoncées en 2025 et après.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

